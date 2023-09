Este martes el participante Federico Ludvik emocionó hasta las lágrimas al jurado de Got Talent Argentina(Telefe) con una performance que concientiza sobre el acoso escolar.

El joven de 16 años es bailarín e hizo una coreografía con música y voces que interpretaban las burlas que sufren los niños y adolescentes en las escuelas. Además, apareció la voz de su madre que interpretó unas palabras de apoyo y aliento para que siguiera sus sueños.

El jurado, integrado por Flor Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul, destacó el mensaje que dio el joven con su presentación y su talento. "Yo me siento muy identificado con esta historia, porque cada palabra que decían eran todas las que me dijeron a mí de pequeño. Muy feas. Y de repente sale esa voz de madre de fondo, a mí me chocó muchísimo, para bien", expresó Abdul.

"A mí me resultás un ángel que baila", le dijo Abel a Federico. "Tu mensaje me parece hermoso, necesario. El prejuicio y la mirada del otro es muy importante pareciera. No hay enemigo afuera. El enemigo está adentro, es uno", reflexionó Peña.

"Sos una persona muy brillante. Lamento que hayas tenido que transitar por tanto dolor para darte cuenta", dijo La Joaqui antes de votar. El participante recibió cuatro votos positivos y pasó a la siguiente etapa.

La conductora Lizy Tagliani también resaltó la voz de la madre que apareció en la música: "Hubo una voz en tu coreografía que te hizo desplegar, que te ayudó a tanta mierd... que creo que todos los que estamos acá tuvimos que pasar, y esa voz si no me equivoco está sentada por acá y es la mamá".

La presentadora se acercó a ella y le dijo: "Te quiero agradecer porque si no fuera por la voz de una mamá o de una persona que nos acompañe entre tanto dolor, probablemente no estaríamos haciendo lo que hacemos. ¡Gracias!".