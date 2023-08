Hace una semana que Got Talent Argentina (Telefe) está en marcha y, en esta primera fase, los diferentes participantes entregan todo tipo de emociones, con el jurado compuesto por Florencia Peña, La Joaqui, Emir Abdul Gani y Abel Pintos en primera fila. Y este lunes la concursante Francesca Sack lloró en el estudio y conmovió a todos los presentes.

Se trata de una nena de tan solo 10 años que lleva adelante como especialidad artística la acrobacia en telas. Sobre una música incidental y contemporánea, la pequeña se plantó en el escenario lookeada con una malla enteriza y una máscara muy a lo Björk, con la que resaltó su corporalidad para ir desplegando su destreza agarrada de las telas. Con sus primeros movimientos logró que el rostro de Peña se transformara y quedara alerta a lo que seguiría a continuación. La Joaqui también quedó boquiabierta en una de las piruetas hechas en altura.

Pintos miraba la escena sorprendido aunque con actitud tiesa y el uruguayo Abdul Gani se mostraba más entusiasmado y conmovido que sus compañeros. De hecho, pegó un sonoro grito en uno de los giros de Francesca. Y se paró para festejar el split -la clásica apertura de piernas en 180 grados de la danza- con la que la niña finalizó su impactante performance.

Al finalizar, Francesca fue muy ovacionada por todo el estudio, especialmente por el jurado, quienes terminaron rindiéndose a sus pies y le dedicaron un sonoro aplauso. “Ay, Francesca, la verdad que tenés un talento enorme... ¿Vos venís de una familia de circo?”, quiso saber Flor Peña. “No, soy la única”, respondió la niña, algo agitada por el esfuerzo de su entrega. “Eso es más increíble. ¿Se te ocurrió a vos que querías hacer esto o cómo lo descubriste?”, indagó la actriz. “Sí, mi mamá buscó muchos deportes hasta que encontré tela y me encantó”, dijo ella y en ese momento se limpió unas lágrimas que le empezaron a salir del ojo izquierdo.

“Francesca, hermosa, ¿qué pasa?”, le preguntó Peña mientras la niña rompía en un llanto aun más dramático. “¿Alguien por favor puede entrar?”, pidió Abel Pintos. “Vine con mi familia, mi mamá y mis profes”, dijo Francesca, todavía con la voz quebrada. Inmediatamente ingresaron al set su mamá y una de sus entrenadoras, quienes besaron y abrazaron a la niña para contenerla. En los rostros de las mujeres también se veía cómo las lágrimas de emoción les brotaban.

“¿Nos podés contar por qué estás emocionada?”, quiso saber Flor. “Porque veo que a usedes les gustó lo que hice. Y estoy feliz porque lo hice, porque entré al canal”, dijo e hizo llorar a La Joaqui en ese instante. “Tenés un talento enorme y seguramente puedas hacer todo lo que te propongas, porque además siempre se trata de hacer, no de no hacer. Así que eso que dijiste recién me parece muy importante, porque estás contenta primero porque lo hiciste, porque viniste, porque te atreviste, porque tomaste el riesgo. Eso ya es un montón, muchísimo, muchísimo”, la elogió Peña en su devolución.

A la hora de votar, los cuatro jurados optaron por el “sí” y le dieron la bienvenida formal a la pequeña Francesca a Got Talent Argentina, en donde seguirá mostrando todo su talento y se mantendrá en la competencia. “Muchas gracias a todos”, saludó la nena, aun conmovida por lo que acababa de sucederle dentro de un estudio de televisión.