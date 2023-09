Renata Antúnez atravesó un subibaja de sensaciones en Got Talent Argentina, comenzando por haber ingresado al escenario llorando y finalizando por haber obtenido el botón dorado de Lizy Tagliani.

La nena de 8 años se largó a llorar al apenas ver al jurado y la gente en el estudio de Telefe, por lo que Emir Abdul subió al escenario a consolarla, para luego contar que la conocía de las audiciones.

Ya lejos de los nervios, Renata la rompió con una coreografía al ritmo de Bitch Better Have My Money, de Rihanna. “Ellos están jugando siempre. Era muy insegura y mirenla ahora, ya ganaste, mi amor”, le dijo Emir a la bailarina después del a coreografía.

A La Joaqui le pareció espectacular lo hecho por la niña oriunda de El Palomar, y Abel Pintos auguró un gran futuro para ella. “Te veía bailar y pensaba en que en 20 años van a hacer el repaso de tu carrera, van a ver este video, nosotros vamos a haber estado acá y vos vas a ser una estrella”, sostuvo el músico.

“¿A qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar? No escuches nada de lo que te digan, vos estudiá que lo mejor que podés hacer es prepararte. No te exijas de más y tenés que ser feliz. Fuimos muy felices con tu baile, sos hermosa”, le dijo Flor Peña a Renata.

La presentación terminó con Lizy entrando al escenario junto con la familia de Renata, y mientras que hacían una nueva coreografía, la conductora de Got Talent Argentina se acercó al botón dorado para apretarlo y hacer que ella pase directamente a las semifinales del certamen.