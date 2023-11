Los participantes, oriundos de San Nicolás, Carla Domínguez y Julio 'Chulo' Seffino brillaron este miércoles en el escenario de Got Talent Argentina(Telefe). La pareja, mientras bailaba tango, tuvo un accidente con el taco de Carla, y sin embargo ese detalle no definió el resultado, ya que pasaron a la final del ciclo.

En su devolución, la jurado Flor Peña expresó entre lágrimas: "Me emocionan mucho los dos. Cuando se te enganchó el taco, te juro que fue como si me hubiese metido adentro de tu cabeza y hubiera querido decirte lo que pasó después: no pasa nada, no pasa nada, seguí adelante, porque es gigante lo que hacen. Hoy ratifico lo que vengo diciendo desde el día uno. Cuando el arte está vivo, cuando está sentido no hay error. De verdad que no lo hay. Temía que eso los condenara y no, lograron salir".

Más adelante, Emir Abdul, quien se acercó al escenario a abrazar a la pareja, opinó: "Agradezco la oportunidad de estar en este programa para ver gente tan talentosa como ustedes. En la parte más bol... se te enganchó el taco".

"Me encantan. Son hermosos y la rompen toda", le dijo La Joaqui a los participantes. Al final, Abel Pintos afirmó: "Felicitaciones por lo que hicieron. Volvieron a ser maestros. Después de una situación inesperada que uno podría sentir que es el momento de dejarlo ir todo, en realidad empezó el show y empezó la clase. Les agradezco por haber venido a dar clases". "Show Must Go On", agregó Abdul.

En Got Talent Argentina (Telefe), la participante de diez años, Francesca Sack, maravilló al jurado, en especial, a Flor Peña, quien le dijo que tiene "un don y una gran responsabilidad".

La Joaqui le dijo en su devolución a la niña que hizo una impresionante coreografía de danza aérea: "A mí me encanta todo lo que hacés. Sos tan distinta al resto de los infantes que han venido. Me encanta que no vayas por lo obvio. Tu arte es muy experimental".

Abel Pintos, por su parte, expresó que la admira mucho como actriz y como trabajadora. "Siento que hay un trabajo muy grande detrás, de poder lograr cada cosa increíble de estas que hacés", destacó.

En tanto, Emir Abdul, remarcó: "Vos vas a lograr lo que te propongas. Vos naciste para ser una estrella". Acto seguido, Flor Peña le dijo a Francesca: "Hoy vos me mostraste algo que en poca gente vi, y es que vos sos una artista madura en su arte. Te digo hoy, pase lo que pase, vos naciste con este don que no te lo va a quitar nunca nadie. Sé feliz y llevalo hasta las últimas consecuencias, porque tenés un don y una gran responsabilidad para que eso se convierta en algo gigante".