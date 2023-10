Este domingo en Got Talent Argentina, el cordobés Germán Massimino se llevó el botón dorado de Emir Abdul y pasó a la final. El bailarín de popping y clown llevó una nueva apuesta al escenario con la dejó boquiabierto al jurado y provocó una ovación en el estudio de Telefe.

El jurado de Got Talent, “a casi 10 segundos de sacarse las mechas” para elegir al semifinalista

Massimino dejó todo arriba del escenario y, al finalizar, le dedicó su presentación a su familia y amigos por ayudarlo a “evolucionar” durante todos estos años. “Siento que, como yo vengo a la vida a experimentar, tener personas que me acompaña y me ayudan a ver lo que no veo es muy valorable”, expresó el bailarín.

Tras su audición hace algunas semanas, Emir Ebdul le pidió que mezclara más el clown porque para él no había sido tan deslumbrante. Anoche, el coreógrafo quedó totalmente impresionado con el show del cordobés. “Fuiste un video viral de esos que duran años, no sólo por el laburo que hiciste y tener la humildad de escuchar la opinión sincera de otro, sino por la calidad de tu show”, expresó el jurado.

Y luego agregó: “No dejé de mirarte ni un segundo. Primero, mis respetos para vos por lo que hiciste y segundo por la humildad que tenés de poder escuchar. Eso te va a hacer más grande de los que sos”.

El participante agradeció sus palabras, las de antes y las de ahora, porque consideró que lo ayudaron mucho a progresar en su rutina. “Me encantaría tomar clases contigo”, exclamó Emir. “Sería un honor”, lanzó el joven. Los otros tres jurados también llenaron de elogios a Germán hasta que llegó el botón dorado y todos gritaron de emoción.

“El motivo por el que apreté el bo

tón fue porque, desd ela performance anterior a esta, hubo un 200 por ciento de laburo y mejoría. Realmente fue un show increíble. La gente en su casa debe estar en un cumple. Sos increíble, quiero que te quede grabado. Es admirable lo que hiciste hoy”, expresó Emir al final.