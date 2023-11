La lucha por la permanencia en Primera División está al rojo vivo y solo restan dos fechas por jugarse. En ese contexto, los dos equipos más complicados son Colón y Unión que se encuentran penúltimo y antepenúltimo respectivamente en la tabla anual.

Arsenal, el último de dicha tabla ya descendió por promedio y por ende, si el torneo terminara hoy quien descendería sería Colón. Sin embargo, Unión solo está un punto por encima del “Sabalero” y no es descabellado pensar en que puede darse un desempate entre ambos para ver quién desciende.

Con las cosas así, el ex arquero de la Selección Argentina y hoy periodista en la TV Pública Sergio Goycochea, realizó un polémico posteo en sus redes.

Ojalá el fútbol argentino nos regale este desempate para ver quien se queda en Primera. Este clásico se vive de una manera distinta en Santa Fe y que se pueda dar en una situación así tiene a todo un país pendiente.

¿Qué creen que va a pasar? https://t.co/eL2flTZWlK — Sergio Goycochea (@OKGoyco90) November 7, 2023

“Ojalá el fútbol argentino nos regale este desempate para ver quien se queda en Primera”, comenzó escribiendo en respuesta a una publicación que indicaba que Colón y Unión podrían jugar un desempate.

“Este clásico se vive de una manera distinta en Santa Fe y que se pueda dar en una situación así tiene a todo un país pendiente. ¿Qué creen que va a pasar?”, culminó el ex arquero en su cuenta de X, ex Twitter.

Los hinchas santafesinos, tanto Tatengues como Sabaleros, no dudaron en repudiar y criticar el mensaje y el deseo de Sergio Goycochea.

“Pero Goyco vos estás loco?? No queda nadie vivo si eso llega a pasar!”, fue una de las respuestas.

“Pero que decis?? Eso ya se vivió una vez, listo. Con los niveles de violencia que se están dando, podría ser una carnicería humana”, le replicaron al ex arquero.

“Goyco, todo bien, entiendo que lo decís por lo amante del fútbol que sos, pero ese partido es imposible, no puede pasar, Santa Fe no está preparado para eso, puede terminar de la peor manera, quiero que entiendas que no es solo fútbol para el Santafesino, es una manera de vivir”, expresó otro hincha.

Lo cierto es que con 6 puntos por delante, los equipos de Santa Fe están separados por una sola unidad y un partido desempate podría darse en ese contexto.