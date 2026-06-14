Lewis Hamilton consiguió este domingo su primera victoria como piloto de Ferrari al imponerse en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en una carrera especial por varios motivos: el británico volvió a ganar después de su último triunfo en Spa 2024, lo hizo por primera vez vestido de rojo y en el mismo escenario donde Michael Schumacher logró, en 1996, su primera victoria con la Scuderia.

El triunfo de Hamilton también dejó una imagen particular para la Fórmula 1: un podio íntegramente británico, con George Russell segundo y Lando Norris tercero. En una jornada de altas temperaturas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Ferrari celebró un resultado de fuerte carga simbólica, mientras Franco Colapinto completó una sólida actuación con Alpine y terminó octavo, sumando puntos valiosos para la escudería francesa.

Russell logró conservar la punta en la largada por delante de Hamilton, que partió con neumáticos blandos, mientras el piloto de Mercedes lo hizo con medios. Kimi Antonelli se mantuvo tercero, seguido por Norris y Max Verstappen.

Colapinto, que también inició la competencia con neumáticos blandos, tuvo un buen arranque y avanzó hasta el 11° lugar. Alpine dividió estrategias entre sus pilotos, ya que Pierre Gasly comenzó con compuesto medio.

La primera parte de la carrera estuvo marcada por las estrategias. Hamilton fue uno de los primeros líderes en detenerse, mientras Mercedes respondió con Russell. Más adelante, Ferrari aprovechó el ritmo del siete veces campeón y una detención clave bajo Virtual Safety Car para devolverlo a la pelea directa por la victoria.

En Alpine, Colapinto tuvo que cederle la posición a Gasly por orden del equipo en la vuelta 20, cuando el francés venía con mejor ritmo. El argentino aceptó la indicación pese a mostrarse en desacuerdo por radio y continuó dentro de la pelea por los puntos.

El momento decisivo llegó en el tramo final. Antonelli, líder del campeonato, había superado a Russell para colocarse segundo, pero una vuelta más tarde su Mercedes se detuvo por un problema en la unidad de potencia. Casi al mismo tiempo, Charles Leclerc sufrió inconvenientes en la dirección asistida y también debió abandonar.

Con ese panorama, Hamilton no tuvo sobresaltos en el cierre y se encaminó hacia una victoria histórica: la primera desde su llegada a Ferrari. Russell finalizó segundo y Norris completó el podio.

Verstappen terminó cuarto, seguido por Oscar Piastri y Hadjar, que logró recuperarse después de una mala largada. Gasly fue séptimo y Colapinto octavo, en un resultado importante para Alpine, que colocó a sus dos autos en zona de puntos.

Liam Lawson y Arvid Lindblad, ambos con Racing Bulls, completaron los diez primeros lugares.