En medio de la disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas, Andrés Nara salió a hablar públicamente y protagonizó uno de los momentos más llamativos del conflicto: le agradeció a la China Suárez su presencia en la vida del futbolista y, al mismo tiempo, lanzó las críticas más duras que se le recuerdan contra su exyerno. Lo hizo en Infama (América TV), con una franqueza que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el caso.

“Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto”, afirmó el padre de la empresaria en el ciclo conducido por Marcela Tauro. La frase fue recibida con asombro dado el historial de tensiones que rodea al triángulo formado por Wanda, Icardi y la actriz. Nara explicó el motivo de su postura: según su lectura, la presencia de Suárez tiene un efecto moderador sobre el comportamiento del delantero. “Cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”, sostuvo, y fue más lejos: “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”.

El contexto en el que se produjeron estas declaraciones no es menor. La Justicia acaba de autorizar a Wanda a tramitar los pasaportes de sus hijas sin necesidad de contar con la firma del jugador de fútbol, un avance judicial que se produjo tras semanas de tensión. El origen del conflicto se remonta al robo ocurrido en la casa de campo que Wanda posee en las afueras de Milán: cuando delincuentes ingresaron a la propiedad, las niñas estaban al cuidado de su abuela materna, Nora Colosimo, y entre los objetos sustraídos se encontraban los pasaportes de las menores.

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Andrés Nara fue categórico al describir la actitud de Icardi frente a ese episodio. Según relató en Infama, el futbolista no visitó a sus hijas pese a estar en Italia cuando ocurrió el hecho. “Los hechos son que estuvo allá en Italia. Las nenas, con lo que pasaron, no las fue a visitar”, dijo. Y amplió el cuadro: “Este tipo estuvo en Buenos Aires y no fue a ver a la familia. Él no pidió verlas”. La imagen que trazó del delantero fue la de un hombre aislado de su entorno: “No tiene buena onda absolutamente con nadie. Él está solo”.

📢 HABLÓ EL PAPÁ DE WANDA NARA: "ICARDI ESTÁ SOLO Y NO TIENE BUENA ONDA CON NADIE"



La justicia italiana dispuso que las hijas de Wanda Nara regresen a Argentina.#Infama@_MarcelaTauro@JotaxTV pic.twitter.com/HkdhxbL10F — América TV (@AmericaTV) August 2, 2026

El padre de Wanda también insinuó que maneja información sobre el comportamiento de Icardi que prefiere no hacer pública, al menos por ahora. “Yo me enteré de cosas ahora que tampoco las puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía”, señaló. Esa referencia a episodios que las propias niñas le habrían relatado fue uno de los tramos más graves de la entrevista, aunque Nara optó por no dar detalles. “Por eso mismo todo es sospechoso”, agregó.

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Mientras tanto, en las redes, Nora Colosimo también tomó posición. La madre de Wanda compartió una foto familiar junto a Andrés Nara, Wanda y sus nietos, y acompañó la imagen con una frase que sus seguidores interpretaron como una referencia directa a Icardi: “Así es, Andrés, nuestra familia lo es todo. Todos cometemos errores, lo más importante es darse cuenta”. Días antes, en el Día de los Abuelos, Colosimo había publicado un collage con imágenes junto a todos sus nietos y expresó públicamente su deseo de que las menores puedan regresar a la Argentina.

Andrés Nara cerró su intervención en Infama con una frase que resume su postura frente al exyerno: “Lo único que le agradezco son las dos hermosas criaturas que tiene, pero el resto...”. El punto suspensivo fue elocuente. El conflicto entre Wanda e Icardi continúa en la Justicia, con la reciente autorización para tramitar los pasaportes como el último capítulo de una disputa que lleva meses.