El primer fin de semana de septiembre de 2024 no solo fue importante para el cantante de vallenato Rafa Pérez, que celebró que su concierto en Fonseca, La Guajira, fue todo un éxito, sino también para la familia de una mujer mayor que estaba perdida de su hogar y que gracias a que bailó con el artista en tarima pudo reencontrarse con su familia.

Y es que en redes sociales ganó popularidad la mujer que se robó el show en el concierto de Pérez, esto porque bailó, dio vueltas y hasta le subió la pierna al cantante para bailarle bien pegadito. “Pero que sabor abuela 👵🏻🎶🕺🏻nos fuimos de amanecida en Fonseca (La Guajira) 👏🏻 Cajeta corria!!”, escribió el cantante de vallenato.

Pues ese video, que compartió el propio Rafael Pérez Tortello, nombre de pila del artista, sirvió para que los familiares de Aidé, como se conoce a la señora, la reconocieran y así llevarla de nuevo a su casa. La noticia la confirmó el propio intérprete que, a través de una publicación en Instagram, publicó los emotivos momentos en los que la mujer se encontró con su hermana que no desaprovechó la oportunidad para agradecer a Rafa Pérez y desearle muchas bendiciones.

Según la explicación de la hermana de la mujer, la adulta mayor llevaba ocho meses sin ir a su casa, lo que había generado angustia entre sus familiares, que no sabían su paradero.

“Gracias le damos primero a Dios que sobre él todo se puede, él es que le abre puertas que uno no puede abrir. Gracias le doy al señor Rafa Pérez porque él hizo que esto se hiciera posible montar en las redes para yo poder encontrar a mi hermana que tenía como 8 meses que no sabía de ella y se me había ido”.

En un sentido mensaje, la hermana de la bailarina estrella del show de Rafa Pérez también agradeció a todas las personas de Fonseca que le ayudaron a dar con su familiar.

“Gracias a toda la gente buena de aquí de Fonseca que me ayudaron a encontrar a mi hermana que en estos momentos la tengo conmigo, confiando en que un Dios poderoso va a bendecir al señor Rafa Pérez”.

El video generó que varios usuarios de redes sociales celebraran el reencuentro, así quedó plasmado en mensajes como: “Gloria a Dios 🙌 y a Rafa por ser el puente para que esas hermanas se reencontraran🔥”; “Tanto años viéndola sola en la calle pidiendo no sabía que tenía familia, sabemos q tiene un hijo pero nunca más se lo vimos 😮”; “Rafa con tu sencillez y gran corazón haces que te queramos más 😍”; “Una vez más la importancia de " si no tiene nada bueno que decir, mejor no hable” 👏👏👏 muchos criticando la señora y vea @rafaperezlaevolucion fue un puente para que la encontrara su familia 🙌❤️.