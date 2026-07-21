Sol Pérez cumplió 33 años y la fecha quedó marcada por un gesto de su esposo que no pasó inadvertido en las redes sociales. Guido Mazzoni aprovechó el festejo para publicar un mensaje cargado de amor, en el que repasó la historia que construyeron juntos y dejó una reflexión que se viralizó en cuestión de minutos.

Para celebrar el cumpleaños de la conductora, el empresario compartió un carrusel de fotos con distintos recuerdos de la pareja, varios de ellos junto a Marco, el hijo de ambos. Sin embargo, lo que más resonó entre los seguidores fue el texto que acompañó las imágenes, cargado de gratitud y ternura hacia la modelo.

“Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió el empresario al comenzar su dedicatoria, antes de agradecerle por “ser la mujer increíble que sos” y por la fuerza con la que enfrenta cada desafío. El párrafo que más repercusión generó fue el que dedicó a la familia que formaron: aseguró que no hay un solo día en el que no agradezca haberla cruzado en su camino, y que verla como madre de Marco es el regalo más lindo que le dio la vida.

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La publicación reunió en pocos minutos miles de “Me Gusta” y una catarata de comentarios de cariño hacia la pareja. Muchos usuarios destacaron además las postales familiares elegidas por Mazzoni, que muestran distintos momentos compartidos desde la llegada de su hijo.

La conductora no tardó en contestar el romántico posteo de su esposo. Le respondió con un comentario breve pero contundente: "Te amo con mi vida a vos y a ese bombón“ en el que le expresó su amor tanto a él como al pequeño Marco, y que reflejó el buen presente que atraviesa la familia.

Guido Mazzoni sorprendió a Sol Pérez con una emocionante confesión de amor en su cumpleaños

El intercambio entre ambos terminó de consolidar el momento de estabilidad y felicidad que muestran públicamente desde que se convirtieron en padres, y volvió a poner el foco en la vida familiar de la pareja, que cada vez comparte más contenido íntimo en sus redes.