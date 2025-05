Graciela Alfano asistió a un evento y, en diálogo con Puro Show, compartió cómo vive su presente sentimental luego de la separación de su última pareja durante el verano, una ruptura marcada por supuestas infidelidades del empresario.

“Estoy enamorada de mí misma, como siempre. Es algo que recomiendo: estar bien con uno mismo y después con los demás”, expresó la actriz, dejando en claro su foco actual en el amor propio.

Sobre el reciente casamiento de su ex, Matías Alé, Alfano no descartó asistir a la celebración: “Si estoy en Buenos Aires, es posible que vaya. Me pone contenta que le vaya bien. Deseo lo mejor a todos mis ex... salvo al último, que no se portó bien”.

Además, habló sin filtros sobre la infidelidad y se identificó con figuras como Ingrid Grudke, Shakira y Pampita: “Todas hemos sido víctimas de hombres desleales”, dijo. Y cerró con una fuerte declaración sobre su postura ante el perdón:

“No perdono a quien no pide perdón. Ni perdón ni olvido, sí soltar. Que se vaya con el viento. Perdonar es minimizar lo que pasó y no respetarse. En el pasado fui infiel, y cuando lo era, mentía, ocultaba. Ya no quiero eso para mí”.