Graciela Alfano fue protagonista de una lectura de cartas que derivó en una revelación impactante y escalofriante.

Durante la transmisión de Infama, un tarotista invitado comenzó describiendo el presente de la exvedette: “Estás pensando en hacer algún viaje, pero no va a salir. Sale la torre. Hay una traba. Hay una fuerza espiritual que te está bloqueando”, advirtió.

Ante la sorpresa del panel y del público, fue más allá y lanzó una frase que paralizó el estudio: “Yo diría que es una fuerza de cementerio”.

Lejos de quedarse callada, Alfano respondió con su característico aplomo: “Yo pienso que los que me acusan de ser bruja son los que hacen brujerías. Los que me han hecho daño son ellos”.

En ese momento, el tarotista decidió preguntar si Susana Giménez, a quien Graciela había mencionado en otras ocasiones, podía tener alguna relación con el supuesto “trabajo espiritual”: “¿Se llama María Susana Giménez Aubert?”, consultó, mirando las cartas. “Sale la luna negra y el colgado. Habla de energías oscuras, de algo que viene del cementerio. Es una energía que ata”.

El especialista aclaró luego: “No quiere decir que hayan ido con el nombre y lo pusieron en una tumba. Se trabaja con energía de cementerio, se pide ayuda a un alma muerta. Es una energía muy fuerte”.

Puede interesarte

La supuesta conexión entre Alfano y Susana Giménez reaviva viejas tensiones entre ambas figuras, que en el pasado protagonizaron cruces mediáticos y declaraciones filosas.

Mientras tanto, Graciela se mostró tranquila y segura de sí misma: “Yo estoy protegida. No hay energía oscura que pueda con alguien que vibra alto”.