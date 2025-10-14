Llegó el final de La Voz Argentina 2025. En una gala llena de emoción, música y sorpresas, Nicolás Behringer se consagró como el nuevo campeón del certamen de Telefe, representando al Team Luck Ra. El anuncio más esperado de la noche lo realizó Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, quien pronunció el nombre del ganador ante un silencio absoluto del estudio. Minutos después, Behringer, conmovido y dueño de una fuerte historia de resiliencia, levantó el trofeo entre aplausos y abrazos de sus compañeros.

“Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá”, había dicho Nicolás en el tape que abrió la última emisión, anticipando el cierre de una historia que lo llevó desde las audiciones a ciegas hasta lo más alto del escenario.

La noche comenzó con un resumen emotivo del recorrido de los cuatro finalistas: Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez. Cada uno resumió su experiencia en una frase que reflejó el espíritu del programa. “Al estar en la final, yo ya gané en todos los sentidos”, expresó Milagros. “Aprendí a confiar en mí y en lo que puedo dar”, dijo Alan, del equipo de Lali Espósito. Y Eugenia sintetizó: “Cada nota que cante en esta final es para decir: ‘Gracias’”.

Después de los tapes, se emitió un video especial con risas, anécdotas, desafíos y momentos detrás de cámara que recordaron la convivencia entre los participantes y el jurado durante toda la temporada.

Cada finalista volvió al escenario acompañado por su coach para interpretar una canción icónica. La primera en presentarse fue Eugenia Rodríguez, junto al dúo Miranda!, con una divertida versión de Valiente, el clásico de Pimpinela. Juliana Gattas y Ale Sergi alternaron roles en una puesta en escena llena de humor y complicidad.

Luego fue el turno de Milagros Gerez Amud, quien antes de cantar junto a Soledad Pastorutti definió a su mentora como “una guerrera”. Juntas interpretaron Garganta con arena, el tango que Cacho Castaña compuso para el Polaco Goyeneche, acompañadas por piano y bandoneón.

El tercer número llegó con Nicolás Behringer y Luck Ra, quienes se subieron a una tarima para cantar Que me falte todo, uno de los hits más populares del cordobés. Entre pasos de baile y energía cuartetera, hicieron vibrar al público presente.

Finalmente, Alan Lez y Lali Espósito cerraron la ronda con 33, el tema que la artista lanzó junto a Dillom. Alan desplegó su carisma, baile y seguridad en el escenario, consolidándose como uno de los favoritos de la temporada.

Tras las últimas performances, el estudio palpitó toda la emoción de los competidores. Los cuatro finalistas se tomaron de las manos mientras el conductor anunciaba que las votaciones estaban cerradas. La expectativa creció segundo a segundo hasta que el conductor pronunció el nombre del ganador: “¡Nicolás Behringer!”.

El representante del Team Luck Ra se quebró al escuchar su nombre. Abrazó a sus compañeros, levantó el trofeo y agradeció entre lágrimas al público y a su familia por acompañarlo durante todo el proceso. En el cierre, Luck Ra, quien corrió a saludarlo, lo felicitó con un efusivo abrazo que terminó en el piso, generando risas en todo el estudio.

El ganador recibió 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un auto modelo Volkswagen Tera 0 km de color rojo, al que se subió al instante y probó acompañado del conductor, quien reveló al pasar que maneja el mismo vehículo de manera cotidiana. El resto de los finalistas, aunque no se conoció el resultado final durante la transmisión, también recibirán premios: el segundo puesto se hizo con 30 millones de pesos, el tercero con 15 millones y el cuarto regresó a su hogar con cinco millones de pesos.

Pese a que no se mostró durante la emisión en vivo de Telefe, minutos más tarde, el orden del resto de los puestos fue publicado en las redes sociales. El segundo lugar fue para Alan Lez, el cantante del Team Lali. Luego, se anunció a Milagros Amud en el tercer puesto y Eugenia Rodríguez, quedó en la cuarta posición.