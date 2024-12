Desde su inicio, la actual edición de Gran Hermano (Telefe) contó con diversas peleas, discusiones por la conformación de la placa y hasta críticas a cuerpos ajenos. Pero más allá de los 23 participantes que siguen en carrera, hasta ahora no existe otra relación como la de Sandra y Petrona. En un constante tira y afloja, que muchas veces tiene a la cocina como punto de conflicto, ambas competidoras son capaces de pasar del amor al odio en cuestión de minutos.

Desde que cruzaron las puertas de la casa, las participantes se peinaban una a la otra, se hacían masajes, cocinaban juntas y parecían inseparables. “Tenemos que hablar de estrategias de juego Petro. Nosotras tenemos que ir a la final las dos juntas, después si ganas vos o gano yo no pasa nada. Tenemos que laburar para eso”, le decía Sandra a Petrona en los primeros días del reality. Sin embargo, el espacio que las unió también las enfrentó. Fue justamente entre ollas, platos y condimentos que su vínculo comenzó a empeorar al punto tal que este ambiente se convirtió en un campo de batalla.

“Petrona, antes de que te duermas, el bizcochuelo lo voy a hacer yo. Así que 0800″, le dijo Sandra a su compañera. Del otro lado del dormitorio, Petrona respondió: “Lo voy a hacer yo. Vos metete con la cocina, hacé los almuerzos, lo que quieras, pero la repostería lo hago yo”. Fue entonces cuando su compañera le retrucó: “Un bizcochuelo no es repostería”. Lejos de querer aflojar, la tucumana devolvió: “Ah sí, es una empanada”.

Horas más tarde, Sandra tomó control de la cocina e invitó a sus compañeros a trabajar. Cuando Petrona quiso acercarse para participar, pero la oriunda de La Plata le respondió que ya había otra participante con esa tarea. Dolida por la situación, la tucumana se retiró a su habitación y se acostó a llorar. “Quieren liderar la cocina, no te dan el espacio que vos necesitás, que te gusta. Yo iba a hacer el bizcochuelo, o enseñarles a hacer. Y cuando fui a ver ya estaban haciendo. No me gustó nada su actitud”, dijo minutos después en el confesionario.

De igual forma, Gran Hermano llamó a Sandra al mismo y le preguntó por la situación. “No tiene que ver con la cocina, sino con que si vos necesitás que el otro se ría, por qué tenés que hablar de mí para hacer reír al otro. Para llamar la atención se tuvo que disfrazar de mi”, dijo la platense. La reacción de Sandra se produjo luego de ver cómo Petrona se había disfrazado de ella para imitarla.

Con el ánimo cada vez más caliente, ambas jugadoras se sentaron en el parque de la casa a hablar. “Me enojé por tu imitación. La gracia se pasó a lastimarla o molestar al otro. Es suficiente, te disfrazaste de mi, nos reímos todos, pero la seguiste, me dijiste “vieja cho..”. Te invito a que pienses que al otro le podés hacer mal”. Luego, la conversación continuó en el dormitorio. Fue ahí que Petrona le dijo a su amiga: “Te pido disculpas si en algún momento te ofendí. Si nos peleamos, vos sabés que es un ratito”.

Mostrando su fragilidad, Sandra comentó: “Yo tengo mucha vulnerabilidad desde muy chica. Y hace no mucho tiempo que pude sacar esos fantasmas. Pero todo tiene un límite, vos sos esto, sos jodona, está bueno. Le dije a Gran Hermano que sos la persona con la que más afinidad tengo. Me siento totalmente identificada con vos, no tenemos problema de hablar de nada”. Así las cosas, la tucumana agregó: “Somos una dupla hermosa. Yo te voy a pedir: “Sandrita puedo cocinarte” y vos me ayudás”. Por último, Sandra expresó su angustia y ambas se fundieron en un tierno abrazo: “Hoy me duele un montón, me bajó una tristeza como diciendo: “Qué le pasa a Sandra conmigo”. Éramos ella y yo. Me sentí traicionada”.

Aún así, la tregua no duró mucho. Ambas participantes volvieron a protagonizar otro conflicto en la casa marcando la tensa relación que tienen.