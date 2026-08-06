La semana 24 de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) arrancó con una placa de nominados que, antes de que los participantes pasaran por el confesionario, ya tenía a una de sus integrantes confirmada. Charlotte Caniggia quedó en la cuerda floja desde el inicio de la gala del miércoles 5 de agosto, luego de que Yisela “Yipio” Pintos —líder de la semana y reciente ganadora de la casa— ejecutara la fulminante en su contra.

Una vez que el resto de los jugadores completaron sus votaciones, la placa definitiva quedó conformada por seis nombres: Caniggia, Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Galvarini. La gala de eliminación está prevista para el lunes 10 de agosto.

La dinámica de la noche incluyó una decisión que condicionó el juego antes de que comenzaran las nominaciones. En la gala del martes, los participantes debieron elegir a una de las visitas para dejar fuera de la votación, sin saber el motivo de esa elección. La elegida fue Selva Pérez, y fue el conductor Santiago del Moro quien les reveló las consecuencias: Selva no podría nominar en esta ronda. Esa restricción, sumada a la fulminante de Yipio y a la nominación espontánea de Hanssen, marcó el tono de una gala con varios condicionantes estratégicos antes de que se abrieran los confesionarios.

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El detalle de los votos muestra cómo se distribuyeron las preferencias dentro de la casa. Majluf y Sol fueron las más votadas, acumulando 8 puntos cada una. Luego, le siguieron Juanicar y Hanssen, con 7 votaciones en su contra. Finalmente, el último lugar de la placa (siendo que Charlotte ya estaba fulminada) fue para Pincoya, quien solo había recibido dos votos.

Tenemos placa y se vienen las ultimas horas de las visitas adentro de la casa 🫡



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La placa de la semana 24 es totalmente negativa, igual que la de la semana anterior, que terminó con la salida de Steffany “Campanita” Pereira en una de las escenas más recordadas de toda la edición. La eliminación de Campanita estuvo lejos de ser un trámite: la participante de origen paraguayo se negó durante varios minutos a abandonar la casa tras perder el versus contra Sol por el 53,30% contra el 46,70% de los votos del público. “No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa”, le dijo a la voz del reality, que debió advertirle que, si no salía, sus compañeros recibirían una sanción colectiva. Fue ese ultimátum el que la llevó a cruzar la puerta, tras 76 días dentro de la competencia. Su frase de despedida quedó grabada: “Mi brillo es real y el del resto es sudor”.

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La permanencia de Sol generó un nuevo conflicto dentro de la casa. La jugadora festejó a los gritos con una frase que encendió los ánimos: “¡Soy yo sola contra todos ustedes!”. La reacción de Juanicar y Yipio fue inmediata: la siguieron hasta la habitación y le reprocharon su actitud, diciéndole que fue violenta y maleducada en su celebración. Tini intentó mediar sin éxito. Pincoya, que había expresado afecto por ambas jugadoras, prefirió no tomar partido y abrazó a las dos.