El participante Brian Sarmiento, ex futbolista, quedó eliminado este lunes por decisión del público de Gran Hermano Generación Dorada y debió abandonar la casa.

Tal como se pudo observar en la transmisión llevada a cabo por Telefe, el concursante cayó en su duelo frente a su rival de placa Zunino.

Los integrantes de dicha placa fueron el propio Brian, Hanssen, Juanicar, Yipio y Zunino. Hanssen fue el primer salvado de la noche, luego lo siguió Juanicar y más adelante fue Yipio quien consiguió bajar de placa para mantenerse en el certamen.

De esta manera, Brian y Zunino llegaron a la instancia final para conocer quien dejaría la casa más famosa del país. En las encuestas previas a la gala de eliminación, llevada a cabo por Fede Bongiorno en redes sociales, si bien estaba pareja, todo apuntaba a que sería Zunino quien dejaría de ser participante de GH.

No obstante, al momento en el que Santiago del Moro dio a conocer el eliminado de la noche, el conductor soltó el nombre del ex jugador de fútbol. Finalmente, Brian dio un mensaje de despedida en el que se disculpó por “haberle causado algún daño a alguien” y se retiró del lugar.