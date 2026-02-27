La casa de Gran Hermano "Generación dorada" se convirtió en escenario de una inesperada situación, cuando dos de sus participantes, Brian Sarmiento y Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, dieron su consentimiento ante las cámaras, sorprendiendo a sus compañeros.

El origen de este momento se remonta a un cruce inicial entre ambos, en el que Sarmiento le llamó la atención a Pincoya por su comportamiento, lo que llevó a un diálogo más profundo. La conversación se intensificó cuando, a pocas horas de ingresar al reality, Pincoya se metió desnuda en la piscina, lo que generó diversas reacciones entre los demás participantes. Sarmiento, al notar la incomodidad de sus compañeros, sugirió que, para la próxima vez, ella podría cubrirse la parte inferior, ya que no tenía problemas con lo que ocurría en la parte superior.

Ante la negativa de Pincoya, Sarmiento se puso como ejemplo, preguntando si a ella le gustaría verlo también desnudo en la piscina. Este intercambio llevó a que Pincoya propusiera llevar la conversación a la intimidad de la habitación. En un ambiente de bromas, ambos acordaron dar el consentimiento, creando un momento particular dentro del programa. "Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba", expresaron en tono juguetón, marcando un hito en la dinámica del reality.

Este episodio ha generado diversas reacciones entre los seguidores del programa, quienes se han mostrado sorprendidos por la rapidez con la que se han dado este tipo de situaciones en la casa. La interacción entre Sarmiento y Pincoya podría influir en la percepción del público sobre los participantes y la evolución del juego en esta edición de Gran Hermano.