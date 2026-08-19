La semana 26 de Gran Hermano: Generación Dorada arrancó con una gala de nominación que dejó seis participantes en placa negativa y un dato que no pasó inadvertido: Luana Fernández, una de las jugadoras con mayor trayectoria en la competencia, terminó nominada por el voto de Danelik Galazán, la misma jugadora que ella eligió para que reingresara a la casa como su visita. La traición de su propia elegida fue el episodio más comentado de la noche del martes 18 de agosto, en una gala que la producción adelantó por el partido de Copa Libertadores del jueves.

La placa negativa de esta semana quedó conformada por Solange Abraham, Mariela Prieto, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Yisela “Yipio” Pintos, Tamara Paganini y Luana Fernández. Las únicas dos jugadoras que lograron salvarse en el confesionario fueron Charlotte Caniggia y Yanina Zilli, quienes continuarán en la casa al menos una semana más junto a sus respectivas visitas, Cola y Martín.

La dinámica de la gala tuvo varias aristas que condicionaron el resultado final. Luana llegó a la instancia con el beneficio del liderazgo, lo que le permitió emitir votos duplicados: destinó sus 4 puntos contra Mariela Prieto. Tamara Paganini, por su parte, había votado 2 veces a Luana, pero esos votos fueron anulados por decisión de Alejandra Majluf, la participante eliminada la semana anterior, quien había conservado ese poder. A pesar de la anulación, Luana igualmente terminó en placa gracias al voto de Danelik y al de Nazareno Pompei.

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El detalle del voto de Danelik fue el que generó mayor repercusión. Luana había sido quien eligió a Danelik para que la acompañara como visita, un gesto que en la dinámica del juego implica cierto nivel de confianza o alianza estratégica. Que esa misma visita le destinara su único voto disponible fue leído dentro de la casa como una movida que nadie anticipaba.

Luana usó su beneficio de líder y Danelik le dio un voto a su compañera 😱🔥



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El resto de los votos del confesionario terminaron de configurar una placa con nombres de peso. Pincoya acumuló votos de Tomy Riguera, Mariela Prieto y Martín Rodríguez. Solange recibió los de Yipio, Charlotte Caniggia, Titi Tcherkaski, Cola y Sebastián Cola. Yipio fue votada por Solange y Yanina Zilli. Mariela recibió los de Brian Sarmiento y el cuádruple de Luana. Tamara fue nominada por Pincoya.

La gala también estuvo atravesada por el contexto particular de esta etapa del juego. Con solo ocho jugadoras en competencia tras la salida de Majluf, cada voto tiene un peso diferente al de las semanas anteriores: la placa negativa abarca a seis de las ocho participantes, lo que deja al público con muy poco margen para elegir a quién salvar y con una responsabilidad mayor en la definición de quién se va el lunes.

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Fuera de la gala de nominación, la semana también trajo otro tema de conversación entre los seguidores del programa. En un stream de Telefe se difundió un video en el que Luana le enviaba un saludo a Matías Hanssen, ex participante del reality con quien tuvo acercamientos dentro de la casa. “Mati te mando un saludo, te quiero, amigo. Si me voy, acordate que me tenés que bancar unos días en tu departamento”, dijo la jugadora. La frase generó especulaciones sobre la relación entre ambos y sobre la situación personal que estaría atravesando Luana fuera del juego. Hanssen, por su parte, reveló que vive en un dos ambientes con cama king size y explicó el contexto: “Pasa que ella tuvo unos quilom... con el ex, qué sé yo, y no tiene dónde ir”, dijo, lo que alimentó aún más el debate entre los fanáticos del programa.

La próxima gala de eliminación está programada para el lunes, cuando el público definirá cuál de las seis nominadas abandona la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.