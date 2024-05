Los participantes de la nueva temporada de Gran Hermano se sorprendieron al tener que despedirse de una de sus jugadoras más antiguas, Zoe Bogach, tras el ingreso de su madre a la casa. Esta inesperada salida generó descontento y tristeza entre los concursantes, quienes manifestaron sus emociones frente a las cámaras.

El voto positivo que los espectadores otorgaban a los familiares de sus jugadores favoritos para salvarlos resultó en un porcentaje pequeño para la madre de Zoe, lo que dejó afuera tanto a ella como a la jugadora.

La noticia de la eliminación de Zoe no solo afectó a los actuales competidores, sino también a sus ex compañeros que anteriormente fueron eliminados de Gran Hermano 2024. Catalina Gorostidi, una ex participante, se mostró muy conmovida y desilusionada por la decisión del público y envió un mensaje contundente a los seguidores del programa. Catalina, quien se había vuelto enemiga número uno de Juliana "Furia" Scaglione antes de su eliminación, expresó su enojo a través de una publicación en X (anteriormente Twitter), acusando al público de no darle una oportunidad justa a Zoe y responsabilizando a los seguidores de Furia por la salida de su amiga.

En su mensaje, Catalina dedicó unas palabras de apoyo a Zoe, destacando la injusticia de su eliminación: "Zoe, bienvenida al afuera, mi hermana menor. No sabés cómo te vamos a cuidar". Sin embargo, Catalina también aprovechó la oportunidad para arremeter contra los fans de Furia: "Estoy MUY enojada. Nefastos los furiosos. Me dan asco. Voy a salir a hablar y se les termina la farsa a todos, manga de hijos de pu... Me cansé", sentenció, muy molesta.

Zoe quedó fuera de la casa con un 62,7% de votos positivos que recibió Sol, la amiga de Florencia. Esto desató una serie de conjeturas entre los seguidores sobre las razones detrás de la eliminación. Algunos culparon a la madre de Zoe, argumentando que era impopular entre el público, mientras que otros sugirieron que ya era el momento de que Zoe se fuera o que la intención era desarmar el grupo de las "Superpoderosas", integrado por Zoe, Lucía Maidana y Rosina Beltrán.

Los actuales compañeros de Zoe también expresaron sus opiniones y emociones. Martín Ku, quien se sintió culpable por haberla nominado, mostró su remordimiento: "Che, me dolió, posta me dolió lo de Zoe porque la subí yo". Por su parte, Furia le susurró a Zoe antes de su partida: "¡Pasala bomba y, por favor, cuídate mucho! Mandale saludos a todos, pero lo más importante es que te cuides vos y disfrutes un montón".