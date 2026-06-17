En Gran Hermano, Emanuel Di Gioia y Mariela Prieto protagonizaron un apasionado beso durante un desafío por el debut de la Selección y sorprendieron a todos.

Lo que muchos espectadores venían anticipando finalmente ocurrió dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Después de varios días de miradas cómplices, bromas y una química que no pasaba inadvertida, Emanuel Di Gioia y Mariela Prieto, la pareja del Turco García, protagonizaron un inesperado momento que desató la euforia de sus compañeros.

Todo sucedió en medio de una consigna relacionada con el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026. Los participantes debían recrear una de las imágenes más recordadas de los festejos por la consagración en Qatar 2022: la emblemática foto de dos hinchas besándose sobre un semáforo en la calle Reconquista.

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Mientras el resto de los jugadores les marcaba cómo debían ubicarse para que la escena quedara lo más parecida posible a la original, Emanuel y Mariela se metieron de lleno en el desafío y sellaron la recreación con un apasionado beso.

No hay chance mariela tiene que estar separada del turco, se beso a ema JSJSJS



"Mi marido me mata" tiraba JSJSJSJS#GranHermano pic.twitter.com/gh6ZC0g6bf — Julián 🐐 (@JuliGoonz) June 16, 2026

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Entre gritos, aplausos y risas, sus compañeros celebraron la escena, mientras Mariela no tardó en acordarse de su pareja. "Mi marido me mata", lanzó apenas terminó el desafío.

Lejos de dejar pasar el momento, buscó bajar el tono y aclaró: "Turco, es Gran Hermano. Es un juego". Emanuel también se sumó al descargo con humor y remató: "Es Gran Hermano, es un juego, Turco. Quiero la camiseta de Racing, Turco".