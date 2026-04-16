Emanuel Di Gioia y Daniela De Lucía quedaron a solas en la casa de Gran Hermano, protagonizaron un momento íntimo cargado de tensión y dejaron frases que dispararon rumores de romance.

En medio de las dinámicas sociales que se reconfiguran día a día en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), comenzó a tomar fuerza un vínculo inesperado entre Emanuel Di Gioia y Daniela De Lucía. Lo que arrancó con buena onda en las fiestas de la casa ahora sumó un capítulo más íntimo, lejos del ruido del grupo.

Todo ocurrió en la cocina, cuando ambos coincidieron a solas. En ese contexto, Emanuel aprovechó el momento para marcar una diferencia y destacó la conexión que siente con ella, resaltando la profundidad de sus charlas.

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Sin embargo, Daniela no dejó pasar el comentario y lo enfrentó con picardía, deslizando que ese tipo de frases podrían no ser exclusivas: “a varias les debe decir lo mismo”.

Dani y Emanuel cada vez más cerca 👀💘🏠 Agua y aceite… pero parece que la cocina los une 🍽️🔥 Y qué mejor que compartirlo con Productos Emigrante ✨ ¿Qué opinan? ⬇️ #Granhermano pic.twitter.com/LQg1IgFgbz — Canal 10 (@canal10uruguay) April 16, 2026

Lejos de retroceder, el ex participante redobló la apuesta y fue directo: “No, vos tenés algo especial”. La respuesta generó una reacción inmediata en Daniela, que no pudo contener la risa y terminó escupiendo el mate. Aun así, mantuvo su postura ambigua y más tarde admitió que “no saber” si le daría bola en un bar o boliche.

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Con el correr de la charla, la coach reflexionó sobre la conexión entre ambos y dejó una frase que alimenta las especulaciones: “Me quedo pensando en que con una persona muy diferente hay un buen nivel de conexión”. Incluso, en medio del ida y vuelta, también elogió los mates que preparó Emanuel.

Más tarde, ya en el confesionario, Daniela volvió a referirse al vínculo y analizó el juego de seducción del mecánico: “Con Emanuel las charlas son geniales. Es de las pocas personas en esta cosa que saben escuchar. Es un vivaracho de manual, tiró frases de manual", lanzó, dejando en claro que, aunque hay química, también mantiene cierta cautela frente a sus intenciones.