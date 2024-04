A pocas horas de la gran definición en Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione volvió a insultar a su rival, Catalina Gorostidi. Como hizo con Joel Ojeda, quien ya fue eliminado, la instructora deportiva llamó “mogólica” a su examiga delante de todos, de una forma violenta.

furia: "xq ahora no le están haciendo caso a la MOGOLICA esta". No no lo nefasta q es esta mina da asco ya, como siguen permitiendo q personas como ella estén en la tele? Dios q horror. Hoy más q nunca JULIANA AL 9009 #GranHermano pic.twitter.com/e3ipFglWpW — CATI 😈 (@CATI_CATITA9) April 8, 2024

La durísima frase la dijo mientras todos guardaban los productos de la compra semanal. Furia no estuvo de acuerdo y fue directo a uno de “Los Bros”, Nico Grosman, para demostrárselo.

Sin contestarle, Nico solo atinó a guardar los artículos que sacaban de las bolsas. “Qué buena compra”, comentó el tiktoker. Furia respondió que sí, pero al segundo le hizo un fuerte reproche.

“Sí, cuando no se guardan las cosas, está perfecto, pero no quiero hablar un carajo con ustedes. No me interesa. Gracias por querer que me vaya de la casa, nada más. El resto me chupa bien un huevo. A ustedes los quiero, pero ahora no los quiero más”, lanzó, con mucha bronca.

Luego, Furia usó la manera de comprar para criticar a su examiga, Cata, con quien dirimirá esta noche quién de las dos queda eliminada. “Gracias a que se dieron cuenta, ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la mogólica esa”, exclamó, de un modo despectivo.

Puede interesarte

En el final de su comentario punzante, también le hizo otra recriminación a Nicolás. “Si tengo que irme hoy, me voy, pero sabés qué, el deseo que tienen es horrible. Yo a vos nunca te cagué, chabón”, cerró.

Es la segunda vez que Furia usa este término para utilizarlo como insulto contra alguien. En su momento lo había dicho para referirse a Joel. “Es un pendejo pel... Es un mogólico. ¿Sabés por qué? Porque lo único que hace es observar lo que hacen los demás. No vive. ¿Para qué m... viene? Que lo mire por TV”, había comentado en una charla con Cata, cuando las cosas entre ellas estaban bien.

Qué dice la Asociación Síndrome de Down sobre el término “mogólico” usado como insulto

Cuando se generó la polémica sobre un reposteo que hizo el presidente Javier Milei en la red social X en el que se usaba a la palabra “mogólico” como insulto, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) manifestó su profundo rechazo a expresarse en esos modos.

En ese momento, la institución explicó lo que significó en otras épocas esta mención. “El término se ha utilizado históricamente en relación con las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio”, habían asegurado en un comunicado.

La organización detalló que el uso de esta palabra u otras relacionadas como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición.

“El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla”, había sentenciado ASDRA.

A su vez, ASDRA difundió en ese momento la campaña nacional “Insultos” donde se plantea que la utilización del término “mogólico” constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo expresan las personas con síndrome de Down y sus familias.