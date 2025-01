Desde su reingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Jenifer Lauría utilizó todo tipo de estrategias para desestabilizar a sus contrincantes, empezando por Giuliano Vaschetto y Chiara Mancuso, quienes, a su entender, provocaron su eliminación semanas atrás. En ese contexto, la joven buscó generar nuevas alianzas. Sin embargo, en ese proceso filtró información importante del afuera y provocó no solo el enojo de sus compañeros, sino el del Big.

Este miércoles, la casa se preparó para afrontar una nueva gala de nominación. Fue así como Jenifer buscó tramar nuevas estrategias y analizó con algunos compañeros qué fue lo que provocó la eliminación de ciertos jugadores. “Las que más votan son las minas. ¿Entendés?, es el voto paj... como así se dice", le dijo la participante a Santiago en uno de los ejemplos que mostró Gran Hermano.

Luego, el uruguayo retrucó: “¿Se fue Luca? Si fuera por paja...“. Con la intención de demostrar su teoría, Jenifer explicó: ”Sí, está bien. Pero Luca se fue porque si hubiese estado Brian, seguramente se iba él".

Puede interesarte

Después de revisar un video con diversas ocasiones en las que Jenifer había transgredido las reglas, Santiago del Moro comentó ante el público, quien pedía a gritos su expulsión: “Les quiero explicar cómo funciona. No es tan fácil tampoco. Esto va para ustedes, para los que quieren entrar, tengan mucho cuidado porque ya hemos tenido varias expulsiones en esta competencia”.

Así las cosas, el conductor advirtió que se aproximaba una sanción: “La cosa funciona así. Cuando Gran Hermano observa algo, la llaman al confesionario y le dicen una vez, dos veces, tres veces. Se van juntando. Según la gravedad de lo que dice, se evalúa qué hacer y vamos a ver qué decide hacer el Big. Pero los que quieren entrar tengan en cuenta que esto los puede dejar afuera de un momento para otro, como ya ha pasado”.

Sanción para Jenifer 🚨 Está nominada y no podrá ser salvada 🔴



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/mzD8hyWOxd — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2025

Fue así que, con todos los jugadores reunidos, Gran Hermano se pronunció y habló sobre esta situación: “En este juego es esencial respetar las normas del aislamiento. La falta de contacto con el mundo exterior tiene como fin evitar la filtración de datos que pudieran contaminar el espíritu de esta competencia. Por eso hago tanto hincapié en el protocolo que rige con el tema de los gritos".

Luego, el Big se refirió a aquellos participantes que habían regresado a la casa: “En este sentido, hay otro factor para considerar. Todos aquellos participantes que provienen del exterior con el juego ya comenzado tienen absolutamente prohibido expresar o insinuar cualquier información grande o pequeña de lo que sucede puertas afuera”.

Puede interesarte

Por último, Gran Hermano apuntó contra Lauría: “Es una pena observar que esta disposición no siempre se cumple. Quiero referirme a vos, Jenifer. Más de una vez te advertí acerca de la prohibición de hablar sobre ciertos temas, ciertas cosas. Estos avisos fueron constantes noche y día. Hoy mismo observé una conversación en la cual analizás el voto del público femenino. Vos podrás decirme, Jenifer, que ese comentario no fue más que una interpretación de tu parte sin base en ningún conocimiento previo. Pero mi obligación es dudar acerca de las intenciones de una persona que regresa a mi casa con información que tus compañeros no tienen y que ha hecho caso omiso a las advertencias formuladas en reiteradas ocasiones. Por todo esto, Jenifer, recibirás una sanción. A partir de este momento estás nominada. Así mismo, te comunico que no podrás ser salvada por el líder”.

De esta manera, la placa quedó conformada por Luciana, Giuliano, Juan Pablo, Jenifer, Brian (8), Katia (8), Claudio (6), Ulises (6). Luego, el líder Santiago utilizó su beneficio, bajó a Katia y subió a Chiara.

Sandra cruzó a Giuliano y se dijeron de todo: “A mí no me vas a pechear”

La situación se dio tras un momento incómodo que pasó Sandra delante del teléfono rojo que, según acusó, lo provocó Giuliano. El Big Brother la vio cabizbaja cuando la pescadora estaba en el confesionario nominando y le preguntó qué le pasaba. Sandra se puso a llorar, mientras que le contaba que “Nano” le “había pecheado” delante del aparato.

"A mi nadie me va a amenazar" 💬 Sandra quedó muy angustiada y enojada con Giuliano 🤬



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/XqpC2Nw4Uu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2025

Luego de que se calmara, Sandra fue hacia la cocina y tocó el turno de la votación de Luciana Martínez. Mientras la bailarina estaba en lo suyo, y la transmisión captaba ese momento, la cocinera de la casa y Nano se dijeron de todo a los gritos.

Santiago del Moro anunció, luego, que se habían peleado y, en vivo, pasaron el fragmento de esa discusión. En la tremenda pelea verbal que tuvieron, Giuliano le insistió a Sandra que él no había hecho nada, mientras la mujer le reclamaba que se paró de mala manera delante de ella para intimidarla con el objetivo de atender el teléfono.

“A mí no, Giuliano, porque Gran Hermano te escuchó. ¿Sabés lo que me dijo recién? ‘Calmate, vi todo’. Vos a mí no me vas a venir a amenazar ni ningún hombre en esta casa”, exclamó Sandra.

Sandra y Giuliano protagonizaron un tenso cruce mientras Luciana nominaba 💥💣



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/L6Jz4vClZx — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2025

“Me estas tergiversando”, respondió el vendedor. “Te paraste así (hace un gesto) pecheándome. Ya los pecheás a los pibes. ¿A mí? No, Giuliano", lanzó la pescadora. “¿Te vas a victimizar con eso ahora?“, devolvió, irónico, uno de los más odiados en el exterior. ”¿Victimizarme? No, ya lo vio Gran Hermano", cerró.

En otro momento, la conversación escaló un poco más fuerte. “Estuviste todo el otro día al lado del teléfono como un pelot...”, le dijo Sandra en la cara a Nano. “Seguí insultando”, contestó su compañero. “¿Ah, no tenés pelotas? Perdón. Disculpame“, devolvió con sarcasmo.

La pelea entre Giuliano y Sandra sigue al rojo vivo en la casa 🔥



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/1U432tuEok — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2025