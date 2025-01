Este lunes, Jenifer volvió a Gran Hermano (Telefe) y conmocionó en la casa. Su entrada generó muchísima incomodidad en Chiara, ya que las dos están interesadas en la misma persona: Giuliano, con quien ambas tuvieron fogosos momentos en las últimas semanas.

Sin embargo, la estadía de la exnovia de Ricardo Centurión podría ser brevísima porque está al borde de la expulsión ¿El motivo? Está revelando mucha información del afuera, algo que está terminantemente prohibido.

“Yo le quiero hacer preguntas y todo está relacionado con afuera y no se puede, no se puede”, se lamentó Luz, quien estaba charlando con Brian, Jenifer, Martina y Luciana en el sillón. La respuesta de la empleada administrativa de camioneros fue contundente: “No puedo decir ni una palabra más porque me van a llamar la atención de vuelta y me van a sacar por donde entré”.

Jenifer Lauría volvió a Gran Hermano (Foto: captura DGO)

De este modo, Jenifer dio a entender que ya le advirtieron que cuide la información que tiene del mundo exterior y que deje de divulgarla, ya sea de manera intencional o no.

Vale recordar que en Gran Hermano 2022, el que ganó Marcos Ginocchio, Juliana Díaz, quien había regresado en el repechaje, duró menos de una semana en la casa porque el Big Brother decidió expulsarla “sin valijas” por esta misma razón.

Puede interesarte

Chiara estalló contra sus compañeros de “Gran Hermano 2025″ tras el regreso de Jenifer: “Voy por todo”

Este mediodía, la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe) explotó tras el gran cambio en el juego que hubo el lunes. El reingreso de Jenifer Lauría generó malestar en Chiara Mancuso que, tras pelearse con Giuliano Vaschetto, decidió exponerse frente a todos.

La modelo pidió que estén todos juntos en la cocina y durante dos minutos les “cantó las 40″. “A partir de este momento, yo estoy jugando completamente sola. No tengo grupo, no tengo nada que me ate a nadie y voy a ir por todo y me voy a enfrentar a todo lo que me tenga que enfrentar como una mujer de 30 años que soy, con ovarios bien puestos”, lanzó.

La modelo tuvo una actitud muy determinada en la casa por todo lo que pasa a su alrededor.

Luego, dejó en claro que no tiene intenciones de pelearse con su compañera por el amor de Giuliano. “Es tremenda mujer. No lo haría por un hombre. Sí me voy a enfrentar por juego al que me tenga que enfrentar”, sostuvo.

Chiara expresó que tiene intenciones de ir siempre “de frente” y que no pretende ninguna rivalidad con Jenifer por nadie, ya que eso podría debilitarlas. “Lo voy a dar todo para cumplir mis objetivos. Del resto se va a encargar el karma. El universo, el karma, todo ya tiene sus cosas listas. Yo no tengo más nada que hacer”, comentó.