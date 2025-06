Gran Hermano atraviesa sus dos últimas semanas de competencia, un tramo decisivo para los seguidores y participantes. El ambiente dentro de la casa refleja el avance de la competencia hacia su desenlace, donde cada decisión y voto se vuelve más determinante para el futuro de los concursantes. En este contexto, se acumulan días marcados por expectativas crecientes y un notable incremento en la tensión grupal, propios de una instancia final donde el margen de error se reduce al mínimo.

En la más reciente gala de nominación del reality show, el foco estuvo puesto en la decisión que dejará a un concursante fuera de la competencia en esta etapa crucial. La placa de nominados quedó conformada por cuatro participantes: Katia, Juan Pablo, Ulises y Eugenia. Ellos fueron los protagonistas de la tensión del domingo, al ser puestos en evaluación por parte de la audiencia, cuyo voto tendrá una incidencia directa y definitiva en el destino de cada uno.

A medida que se acerca el desenlace, los roles de los concursantes y las alianzas se ponen a prueba, haciendo de cada decisión una posible oportunidad o un riesgo para los aspirantes al premio mayor. El contexto de competencia cerrada convierte los episodios de nominación y expulsión en momentos determinantes, donde la presión sobre los nominados es máxima y las emociones dentro de la casa se encuentran siempre al límite.

Devi fue el primero en recibir la noticia positiva: obtuvo el 13,5% de los votos del público, porcentaje que le permitió asegurar su permanencia en la casa durante al menos una jornada más. La reacción de Devi fue inmediata y sincera.

“La verdad que no lo puedo creer. No tengo palabras. Santi, a esta altura es como un regalo del día a día. Estar acá para mí es increíble. No lo puedo creer. Para mí fue toda una odisea llegar hasta acá en todo sentido”, aseguró, todavía sorprendido. El arquitecto se sumó a Selva, Luz y Tato.

La gala del domingo, además, dejó el desenlace abierto para el lunes. La Tana, Eugenia y Ulises se quedaron esperando la definición del público para conocer su futuro. La salvación de Devi y sus palabras se convirtieron en uno de los momentos destacados de la noche, mostrando el componente humano y el desgaste emocional propio de la recta final del ciclo de Telefe.

En algunas de estos sondeos, como la realizada por Gastón Trezeguet, figura de “El Debate”, Eugenia lidera con un 35 % de votos negativos, convirtiéndose en la principal candidata a ser expulsada, seguida de cerca por Juan Pablo con un 33,6 %, Katia con un 28,4 %, y finalmente Ulises con el menor índice negativo, de apenas 3,6 %. Por otro lado, Fefe Bongiorno, panelista de LAM, presentó resultados divergentes, mostrando a Juan Pablo y Katia en mayor riesgo, con porcentajes de 35,5 % y 34 %, respectivamente.

También Tronk, una cuenta dedicada al seguimiento del programa, se ha sumado al debate al publicar sus propios sondeos. En este caso, Eugenia aparece nuevamente como la participante con más probabilidades de dejar el show, con un 58,6 % de los votos adversos. Aunque estas cifras no son oficiales, a menudo reflejan con bastante precisión el sentir del público y podrían anticipar los resultados de la gala.

A medida que la competencia avanza hacia su culminación, los seguidores del programa se preparan para un final cargado de emociones, culminando en la gran final del 24 de junio, donde se proclamará al ganador del reality show. Este evento marcará el cierre de una edición que ya ha visto coronar a Bautista Mascia y Marcos Ginocchio en años anteriores. Santiago del Moro, conductor del programa, ha revelado que las galas finales tendrán una dinámica especial, extendiéndose por dos días para aumentar la tensión y expectativa entre los seguidores.