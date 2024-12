Después de la más que tensa gala del jueves por la noche en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) con el enfrentamiento de Ulises y Brian, durante la madrugada varios de los jugadores se animaron a abrir su corazón y contar sus dolorosas historias, tal como sucedió con Luz Tito.

Reunidos en el patio de la casa más famosa de la televisión, lo cierto es que mientras cada uno expresaba los deseos por los que ingresaron al juego y qué esperan a su salida, la jujeña sorprendió confesando haber sido víctima de abuso sexual.

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme”, deslizó en primer lugar la joven de 21 años tímidamente.

Puede interesarte

Fue allí que confió que de llegar a la final le gustaría hacer una obra para ayudar a la gente. “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres. Eso básicamente”, lanzó entonces frente a la atenta mirada de sus contrincantes.

Pero inmediatamente el shock fue aún mayor cuando Luz Tito reveló su desgarradora historia. “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”, explicó y tras varios segundos en silencio, confesó quebrada: “En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”.

El hiriente comentario de Keila Sosa contra Luz Tito por lo que come en Gran Hermano 2024: "Debe..."

A casi tres semanas del comienzo de Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes ya encontraron su grupo de pertenencia y algunos también reconocieron a sus "enemigos".

En los últimos días, Keila Sosa criticó duramente a Luz Tito por la comida, tema que suele ser generar conflicto y tensión dentro de la casa más famosa del país.

Resulta que la jujeña comió de más, en un momento donde los jugadores se encuentran racionalizando los alimentos, y su actitud cayó bastante mal.

Puede interesarte

En ese contexto, Keila comentó con sus amigas en la habitación lo que hizo Luz y se burló de ella. “Con Luz todo bien, pero esa cristiana debe cagar como ninguna porque comerse una feta de queso con dulce de leche”, disparó Keila.

Inmediatamente, Martina Pereyra y Jenifer Lauría se rieron a carcajadas y una de ellas acotó: “¡Qué asco...!”.