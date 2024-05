Los giros siguen y siguen en Gran Hermano 2023. Después de todo lo que dio que hablar el escándalo entre Furia y Mauro, con una histórica sanción del reality mediante para la jugadora, los participantes terminaron frente a frente en la placa final de nominados. El exrugbier terminó abandonando la casa, en una noche donde toda la polémica entre ellos pareció esfumarse.

La emisión mostró cómo los jugadores, que venían sin hablarse y estaban distanciados, comenzaron a acercarse y en la madrugada del sábado terminaron compartiendo la cama luego de besarse en la fiesta de los viernes. Una reconciliación que no dejó de sorprender a todos, luego de las acusaciones de violencia y las delicadísimas palabras que se habían lanzado.

Cuando Santiago del Moro anunció que ellos dos quedaban en el frente a frente, luego de que Emmanuel recibió la noticia de que continuaba en la casa, los jugadores se fueron a la habitación para tener un poco de intimidad y comenzar a despedirse.

Mientras se besaban y abrazaban, Juliana afirmaba que ella iba a ser la elegida para irse del reality. Por su parte, el gerente de marketing se mostraba sin ánimos sobre la posibilidad de continuar y solo se dedicaba a llenar de mimos a la participante. La mala noticia para él llegó unos minutos más tarde, pero no fue el único que terminó llorando y angustiado. La jugadora se mostró desolada.

“Quien se va de la casa es... ¡Mauro!”, exclamó el conductor, momento en el que el muchacho se abrazó a su ¿ex amiga con derechos? ¿ex novia? para fundirse en un abrazo. “Te voy a extrañar un montón. Te amo”, susurró ella, mientras él le decía algo ininteligible y él comenzaba a hacer el ritual acostumbrado en el programa, saludando a uno por uno de sus compañeros, mientras la emoción lo iba superando.

Mauro es el eliminado número 22 de la casa más famosa 👋🏻



Al saludarse con Virginia, el jugador rompió en llanto, mientras en ese momento Furia también se emocionaba y hacía esfuerzos para no largarse a llorar. “Son increíbles. Me voy así porque no quería irme. Estoy recontra agradecido a todos”, se dirigió a todos, ya en el patio y con la valija en la mano. Cuando llegó el instante en que tuvo que cruzar la puerta de la casa, Furia lo acompañó a la mitad del camino para despedirlo. “Vení, dame un beso”, le pidió Juliana, mientras él les decía a todos un “los quiero”.

El público decidió que Mauro sea el último eliminado de GH por 57.8% de los votos frente al 42.2% que obtuvo Furia. A diferencia de otras oportunidades en las que ella fue elegida por el público para continuar, no hubo alocados festejos, insultos a las cámaras, confrontaciones, ni un clima de tensión en la despedida.

Incluso cuando el concursante se marchó, Juliana buscó refugiarse en su habitación para poder expresar su tristeza a solas. Cubierta de lágrimas, acongojada, ocultó su cabeza bajo una campera para poder llorar con tranquilidad, luego de la partida de quien fue su aliado en el juego, su interés romántico y también uno de los enemigos que construyó dentro de la competencia.

La noche había comenzado con una placa de nominados que contaba con Virginia, Darío, Martín y Emmanuel, además de la entrenadora y quien terminó siendo el último eliminado. En ese orden fueron saliendo uno a uno por decisión popular en una gala donde se anunció todo lo que viene para lo que queda del ciclo.

En la noche del lunes, durante El Debate de Gran Hermano, entrarán los familiares de los participantes que siguen en juego, así como el año pasado había ingresado la hermana de Marcos Ginocchio y el padre de Nacho Castañares. Además, el animador prometió que revelará cuándo será la fecha de la final de la competencia.