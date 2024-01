Martín Ku, también conocido como "el chino" de "Gran Hermano 2024", logró ser líder de la semana en dos ocasiones consecutivas. Sin embargo, en ambas instancias, recibió sanciones de la producción por realizar "voto cantado" y por discutir sus estrategias con sus compañeros.

Esto generó una avalancha de memes en las redes sociales, haciendo referencia a las dos veces que el participante falló en su papel como líder. Ahora, su novia analizó su desempeño en el juego y lo calificó como "boludo".

Después de las polémicas decisiones del líder de "Imperio chino" en el programa televisivo conducido por Santiago del Moro en Telefe, el influencer Martín Cirio realizó una entrevista telefónica con la novia del participante. Siguiendo la línea de la expresión anterior de la pareja de Williams, quien reflexionó sobre el comportamiento del concursante, María del Rosario ahora analizó las estrategias del descendiente de taiwaneses en el juego.

Puede interesarte



Al iniciar la conversación virtual, Cirio soltó: "No puedo creer que tu novio sea tan bolu...", a lo que la chica respondió de manera honesta: "Yo tampoco puedo creerlo, pensé que era más vivo". Haciendo referencia a la película de Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, exclamó: "Me casé con un boludo".

"Es bolu…, pero no imaginé que sería tan bolu... Ahora todo el mundo sabe que estoy con alguien un poco distraído", añadió la joven entre risas. Luego, el youtuber le preguntó si también actuaba de esa manera en la relación, a lo que ella explicó: "No. Él es muy amable, es así como lo ven. Lo que le falta de astuto, lo compensa con su bondad".

Hablando sobre el juego en el que el concursante se alineó con el bando opuesto al de Furia, María admitió que no está de acuerdo con la actuación de su novio. "No se da cuenta de que tiene que participar en el juego. Lo peor es que le mostré estrategias, y lo único que retuvo es que no debe comprar 15 kilos de lechuga. Todo lo demás no lo asimiló", lamentó, expresando su desilusión.