La casa de Gran Hermano cambia todo el tiempo. El repechaje de la última semana hizo volver a la casa más famosa del país a Catalina, Joel e Isabel quienes lograron mayoría de votos del público. Sin embargo, este jueves en la gala de salvación, Santiago del Moro dio una noticia que cambiará, sin dudas, el sentido del reality a partir del próximo lunes.

Es que el conductor del ciclo mostró dos "Golden Tickets" y acto seguido anunció que Sabrina y Denisse regresarán a la competencia a partir del próximo lunes. Las jugadoras quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente en la semana de repechaje y por ello tendrán la posibilidad de volver. Además, Del Moro comunicó que al mismo tiempo ingresarán nuevos jugadores ese mismo día.

Otro de los anuncios del conductor de Telefe se refirió a que Gran Hermano puede tener la brillante idea de colocar los "Golden Tickets" en cualquier lugar del país y haya ingresos del público a la casa más famosa.

La noticia sobre el regreso de las exjugadores no cayó para nada bien en las redes sociales. "LOS GOLDEN TICKET SON PARA QUE REGRESEN DENISSE Y SABRINA , NAAAAAAAAA", "el golden ticket era para que entre sabrina #GranHermano", "¿Qué pasó? El golden ticket era un invento para que entre sabrina. Como salió a luz todo el movimiento de la unificación de denisse, se inventaron un segundo ticket porque si entraba solo sabrina las baunisse iban a prender fuego telefe lo cual me parecía perfecto", "el golden ticket no era eso ni en pedo pero tenían que arreglar la mano que metieron en las votaciones y meter a denisse xq las pibas se gastaron una banda guita y se les rieron en la cara #GranHermano", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

LOS GOLDEN TICKET SON PARA QUE REGRESEN DENISSE Y SABRINA , NAAAAAAAAA#GranHermano pic.twitter.com/7AP58CjcKU — camila (@xxxcaam) March 1, 2024

Cómo me cagaron la noche con lo de los golden tickets en #GranArmado



Mood:



Lisandro al 9009 // Vuelve Sabrina pic.twitter.com/IH5uNe2owl — lucho, 12/11 🐍✨ (@luchoroojas) March 1, 2024

A Denisse la metieron porque era un escandalo como le afanaron, pero Sabrina? En fin, a la tarde cartitas. Recuerdo nos salio la carta de los 2 niños del pasado cuando preguntamos por el golden ticket. — Tarot y Hechizos 🔮 elcalderotarot (@Tarot99hechizos) March 1, 2024

porque no pusieron un Golden Ticket cuando estaba coty? HUBIESEMOS TENIDO UN MEJOR SHOW!! manga de choros, tremendo #GranAcomodo LOS ODIO pic.twitter.com/AW1t6DQ4oy — furiosa 🐐 (@alwaysformica_) March 1, 2024

metanse los golden ticket en el orto nadie la quiere a sabrina #GranHermano pic.twitter.com/J5yavb8dvx — soni 🇺🇦 (@sonilakd) March 1, 2024