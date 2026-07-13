Gran Hermano tuvo una noche llena de emociones. Primero, se realizó la habitual cena de nominados en la que hubo reproches, pases de factura y enojos varios. La división de bandos no afloja y los enfrentamientos son cada vez más y más intensos.

Poco después, hubo un pequeño 'ajuste' en la placa de nominados: Alejandra Majluf, Hanssen y Mariela fueron salvados por la gente dejando a Luana Fernández, Sol Abraham, Emanuel Di Gioia, Yipio, Manuel Ibero y JC peleando por su permanencia.

Más tarde, llegó el desfile sustentable para que el público decidiera si esta semana merecían o no el acceso al kiosco. Todos los jugadores fueron incentivados para diseñar su propio vestuario y mostralo en una imaginaria pasarela. Si ganaban, obtendrían un kiosco abundante.

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Cola y Juani Car fueron los encargados de conducir el desfile de moda sustentable de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La propuesta fue de la producción con el objetivo de tenerlos entretenidos durante unos días, generar show y darles algunos premios. El público tuvo que votar y decidir su futuro.

Pincoya abrió y Sol Abraham lo cerró, con un diseño de vestido de novia armado por la chilena. Sin dudas, las estrellas de la noche. Además, destacaron mucho los diseños de Luana Fernández, Hanssen, Manuel, Charlotte, Cola y Juanicar, que se animaron a dar un paso más, usar varios elementos reciclados y regalar show.

Es, quizás, la primera vez que se pudo ver a todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada disfrutando juntos una actividad. En ninguna coreo ni actuación lo pudieron lograr, porque el liderazgo, los egos y los desacuerdos no se lo permitieron. En este caso, si hay algo que sobresalió es el trabajo y la diversión.

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El público de Gran Hermano no lo dudó y premio este gran trabajo realizado por los participantes. Con más del 70% de los votos, ganó el "sí" y los jugadores podrán disfrutar de un kiosco abundante para alivianar la falta de comida, después del error del novio de Cinzia en el congelados que los dejó con la mitad del presupuesto semanal.

Los participantes de Gran Hermano obtuvieron canastas de frutas, verduras, cigarrillos y una caja llena de golosinas. Como suele pasar, apenas llegaron las pusieron arriba de la mesa para dividirlos en partes iguales, según sus grupos de comida. Cabe recordar que no cocinan todos juntos, sino que se separaron por conveniencia, algo que los complica un poco más con la compra del supermercado.