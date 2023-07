Después de aquel valiente testimonio donde contó que sufrió violencia de género, Romina Uhrig recordó su paso por la casa de Gran Hermano 2022 en su visita de domingo al programa Estamos a tiempo extra, América Tv, donde en una charla profunda con Diego Ramos habló de todos los temas.

“Me da bronca haber sufrido tanto, haberla pasado mal, porque afuera estaban mis hijas mirándome por la tele, y yo sufría todo eso porque ahí adentro es como que estás solo, más allá de los micrófonos y las cámaras. No tenés idea de la dimensión, ni tampoco sabíamos todo lo que provocaba Gran Hermano afuera”, reconoció la madre de Mía, Nina y Felicitas.

Y fundamentó: “Yo extrañaba a mis nenas, y la producción me decía que me quedara tranquila, que si pasaba algo me iban a avisar. Pero era extrañarlas mucho, hasta que un día di vuelta las fotos (que tenía de ellas en la casa) y me decía: ‘Tengo que seguir’. Y me jugaba en contra el pensar si valdría la pena lo que estaba haciendo, porque nunca dije que entré por una casa (de premio), entré a algo que a mí siempre me gustó: estar en la tele, conducción, teatro. Yo no paro, sigo estudiando”.

Y sobre lo que se habló afuera de la casa de ella, Romina Uhrig reconoció: “Me enteré que Laura Ubfal me defendió y Marisa Brel no, pero no es algo que quiera ver: lo que hace mal no lo veo, y la gente opina porque es gratis opinar, pero no se pone en el lugar del otro”.

“Yo sé dónde me exponía, pero no imaginé que lo harían con tanta maldad, no sé si es porque estuve en la política, pero con mis hijas también”, remarcó la ex diputada.

Y cerró firme: “Yo estoy muy tranquila. Además soy una mujer muy creyente. Muchos de los que me conocen me preguntaron cómo hice para aguantar tanto, y yo oraba todas las noches y sé que Dios me dio las fuerzas. Sí me duele que haya gente tan mala que no piensa en mis hijas, por ahí en la más grande, que sufrió un montón, y nunca imaginé que podría pasar”.