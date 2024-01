Este martes Sabrina Cortez fue la gran protagonista de Gran Hermano (Telefe). La participante durmió junto a Alan Simone durante la noche y protagonizaron uno de los momentos más hot de esta edición en la casa más famosa del país. Horas más tarde, entró al confesionario y le mandó un saludo a su pareja, Brian Fernández, tras cumplir 8 años de noviazgo.

“Hoy cumplo 8 años con mi novio. Antes de entrar charlamos mucho sobre el tema de cómo había quedado expuesto el novio de Juli Poggio”, dijo la modelo a cámara. “Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, y no sé cómo le puede estar afectando esto”, agregó Sabrina visiblemente arrepentida por lo que pasó.

Además, se refirió a otras situaciones en las que estuvo cerca del chivilcoyano y fue contundente: “A veces hay cosas inmanejables acá y que se deben ver mal afuera. ‘¿Qué necesidad de estar pegada a Alan?’ Y la realidad es que acá la vida se ve distinta. Quiero pasarla bien y disfrutarlo. Me negué a bailar el vals con él porque no quería que todos nos vean y porque quizás no iba a estar bueno para Brian, aunque en realidad no lo sé”.

“Obviamente que cuando me voy a acostar, me pongo a pensar que la puede estar pasando mal y me pongo mal”, agregó la participante. Antes de retirarse del confesionario, saludó a Brian por su aniversario: “Bra, te mando un saludo enorme. Te amo y espero que estés bien porque es lo que más me importa. Gracias por estos ocho años”

Por su parte, Alan le comentó su situación a Juliana “Furia” Scaglione y ella le dio esperanzas para el futuro: “Te voy a contar una historia para que te quedes tranquilo. Mi hermana trabajaba con un hombre que hoy es su marido. Martín tenía una relación de muchos años con una chica, pero se terminó enamorando de mi hermana. Y mi hermana se la re jugó y se lo ganó. Y Martín se separó. Hoy tienen una bebé de 9 meses después de estar diez años juntos”.