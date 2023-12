Una pelea entre “Furia” y Williams hizo que Gran Hermano 2023 los sancionara llevándolos directamente a la placa de nominados, a pesar de que las agresiones fueron mucho más leves de lo que circuló en redes sociales, donde muchos pedían por la expulsión de Juliana por una cachetada al “Paisa”. Ninguno de ellos tendrá la posibilidad de nominar ni de ser salvado por el líder de la semana.

Puede interesarte

Pero el clima tenso continuó. Durante la madrugada, Juliana y Sabrina se dijeron de todo. “Me parece una falta de respeto que no me mires a la cara cuando te hablo”, le dijo Sabrina a “Furia”.

Pero Juliana se defendió asegurando que ocurría al revés: “¿Que hay una falta de respeto que yo no te miro? ¡Vos desde que llegaste acá no me mirás a la cara, flaca! Yo no te hice nada, boluda”.

“Lo que vos estás diciendo, que vos sentís de tu parte, lo siento yo de la tuya. Porque todos me dejaron de lado una banda. Todas las chicas me dejaron de hablar”, se quejó Sabrina y siguió: “Me dijiste una palabra que a mí me dolió. Yo te lo dije, tuvimos una pelea. Y de ahí me hicieron a un lado, ¿entendés? No creo ser una hija de puta por eso. No me hablaban”.

Puede interesarte

“Los primeros días sí te dejaron de lado porque lo sentí. Después, te fuiste integrando… Yo siempre estuve sola acá adentro”, reconoció “Furia” y sacó la conclusión de que le conviene quedarse sola: “Entiendo quién soy en esta casa y entiendo cómo vibran ustedes. Y básicamente, como ya me di cuenta, yo elijo vibrar en esta. En la de cubrirme y protegerme”.