Tamara Paganini, participante de Gran Hermano: Generación dorada, despertó las alertas de los seguidores del reality con su "desaparición" momentánea. Después de dudas sobre su continuidad en el ciclo, trascendió que tuvo que abandonar la casa por problemas de salud.

Brian confirma que "Tamara se fue" de la casa de Gran Hermano pic.twitter.com/uXdp3li9t1 — tronk (@TronkOficial) June 8, 2026

La ex GH ingresó nuevamente al reality horas después, sellando así los rumores de un supuesto abandono.

¿Qué le pasó a Tamara Paganini?

De acuerdo con la información que trascendió y por los comentarios de sus compañeros, la participante debió ser atendida de urgencia por personal médico luego de presentar un sangrado en el oído.

En caso de que el problema continúe, el reality deberá activar el protocolo y brindarle asistencia médica para luego evaluar su continuidad en el certamen, tal y como se hizo en el caso de Andrea del Boca.

No es la primera vez que Paganini presenta problemas de salud en el reality. Semanas atrás, la participante mencionó perder una pieza dental y la rotura de otra. Sin embargo, no paso a mayores.