Titi Tcherkaski se consagró ganadora del desafío por el viaje a Bariloche en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), tras superar una definición que la enfrentó primero a Tomás “Tomy” Riguera y luego a Sebastián “Cola” Almeida en una prueba de llaves.

La instancia decisiva reunió a las tres visitas elegidas por las finalistas para acompañarlas durante esta etapa del juego: Cola, Titi y Tomy. La primera fase consistió en un ping pong de preguntas y respuestas sobre las distintas temporadas del ciclo conducidas por Santiago del Moro, quien fue el encargado de formular las consignas. En esa etapa, Cola y Titi lograron superar a Tomy y avanzaron a la instancia final de la competencia.

El tramo decisivo enfrentó a Cola y Titi en una búsqueda de llaves que simulaba abrir la puerta de un hotel. Ambos fueron probando distintas opciones hasta que Titi encontró la llave número 67, la que finalmente le permitió quedarse con el premio mayor. La exparticipante no pudo contener su alegría al conocer el resultado y celebró a los saltos junto a Yisela “Yipio” Pintos, mientras recibía las felicitaciones del resto de las jugadoras presentes en la casa. Según contó la propia Titi, planea disfrutar del viaje junto a su amigo Thomas, quien se encargó del manejo de sus redes sociales durante toda su estadía dentro del reality.

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Con la definición del desafío, las tres visitas abandonaron la casa y dejaron por primera vez a las cuatro finalistas conviviendo solas, sin la presencia de otros participantes o acompañantes externos. Yipio, Solange “Sol” Abraham, Charlotte Caniggia y Luana Fernández afrontan así una nueva etapa del juego, marcada por la falta de afinidad entre ellas, dado que cada una representa a un grupo distinto dentro de la dinámica que primó a lo largo de la temporada.

¡Titi abrió la puerta y el viaje a Bariloche es suyo! 🏔️🔥



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La consagración de Titi se produjo un día después de una gala de eliminación que había definido a las cuatro finalistas actuales del certamen. El lunes 7 de septiembre, Yanina Zilli quedó eliminada tras perder un mano a mano frente a Charlotte Caniggia, en una votación que la exvedette resolvió con apenas el 2,1% de los votos positivos del público. Zilli, que había ingresado a la casa el 23 de febrero, se despidió después de 196 días de encierro y se quedó con el quinto puesto de la competencia.

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Aquella gala también había dejado en claro el orden de las salvaciones previas a la definición del versus final. La primera en confirmar su continuidad fue Yipio, quien celebró con su clásico festejo de “angelito” sobre la alfombra del living. Luego llegó el turno de Luana Fernández, presente en la casa desde el primer día del ciclo, y de Solange Abraham, quien remarcó el significado especial que tuvo para ella llegar a la instancia de finalista, luego de haber quedado en el mismo puesto durante su participación en la edición de 2011.

Con la agenda de esta semana ya en marcha, Gran Hermano continúa su recorrido hacia el desenlace final. Este miércoles se definirá el cuarto puesto de la Generación Dorada, en una nueva gala de eliminación que dejará a las últimas tres finalistas en competencia. El jueves, las participantes podrán ver los castings que hicieron antes de ingresar al reality, tanto los propios como los de sus excompañeros, mientras que el domingo Santiago del Moro compartirá una cena especial con las jugadoras que continúen en carrera, en la previa del cierre de la temporada.