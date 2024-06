Después de una jornada llena de peleas, insultos y gritos, la casa de Gran Hermano vive horas de tensión previo a la gran final. Todos los jugadores luchan por un lugar y no dan el brazo a torcer. Con ese panorama, este jueves, la negociación y la estrategia fueron claves para definir el futuro del reality. Con Darío como actual líder, y mediador, Furia y Emmanuel unieron fuerzas contra los Bros.

Con el clima aún tenso, la doble de riesgo y el Chino volvieron a cruzarse durante el día en una de las actividades recreativas del juego. Juliana volvió a tratar a Martín de codicioso, quien buscó restarle importancia a la opinión de Furia. Con ese ambiente, Santiago del Moro inició el programa y le comunicó a los jugadores que definirían qué familiar se ganaría un viaje a Cuba.

Para ello, los seres queridos de cada jugador habían votado en el confesionario, sin embargo, la votación quedó igualada. Razón por la cual, el conductor le dijo a los participantes que debían dirimir quién se quedaba con el premio: Antonella, la mamá de Nicolás, o Coy, la hermana de Furia. Con la mente puesta en el juego, los Bros cedieron ante el argumento de Furia de que algunos participantes ya habían obtenido importantes premios en la competencia.

El trío esperaba que esta estrategia les permitiera sumar más apoyo al momento de elegir al próximo líder de la competencia. Ese premio lo otorgaba el último familiar en abandonar la casa. Las únicas opciones posibles eran el novio de Emmanuel y la hermana de Bautista. La situación representaba qué grupo obtendría la ventaja la próxima semana.

Después de una charla en donde expusieron sus puntos de vista, finalmente eligieron a Emma para otorgarle el liderazgo de la próxima semana 🙌🏻💥



👁 Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam ⬅ pic.twitter.com/MERB5olecj — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 14, 2024

“¿Quieren que votemos ya? Yo votaría por Nico, el novio de Emma”, dijo Furia dando inicio a la negociación con los Bro’s. En línea con esta postura se manifestó Darío, buscando el apoyo de la doble riesgo: “Yo voto por Nico, y obviamente voy a definir por Nico. El tema estaría cerrado”. Al ver que Martín, Bautista y Nicolás no presentaron resistencia, Juliana le agradeció al vendedor de autos.

Luego, Furia decidió decir unas palabras de por qué creía que el peluquero era justo ganador de este beneficio: “Creo que nunca te escapaste de una placa y más allá de eso nunca me dejaste sola. Yo me he enojado con vos, muchas veces, y he manifestado incluso que quería que te vayas. Pero tenés un trabajo encima. La verdad valoro el juego de todos, como el de Bauti, el Chino, el de Nico. El de Darío también aunque a veces te diga que no. Y en esta instancia voy a valorar mucho más el juego con el trabajo hecho. De bancarse el domingo con el culo hecho m…Que todos te disparen, te apunten y te digan falso todo el tiempo. Cuando falsos, fallutos, hijos de p…fueron todos”.

Darío, el líder de la semana, hizo su movida 👈🏻 Metió a Bautista en la placa y sacó a Nico 🙌🏻



👁 Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam ⬅ pic.twitter.com/0m7xvV5Sgb — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 14, 2024

En la otra vereda se manifestó el joven de Ramos Mejía, mostrando su descontento: “Yo pensaba que Bauti se lo merecía por lo mismo, el hecho de tener más placas o menos significa simplemnte cómo fue el juego de cada uno en la casa, de cuantas veces fue líder o nominado. Las placas de cada uno no alteran en nada, simplemente es lo que tocó. Yo elegí a Bautista. No pasa por estar en placa. Que Emma tenga más placas no significa nada”.

Fue entonces cuando Furia se puso firme y apoyó a Emmanuel: “Yo veo el trabajo, llegaron las familias y vi que el novio de Emma no da más. Ya cerraron la peluquería, no tienen más plata y no era joda cuando decíamos que no teníamos más Mercado Pago. Me parece que la gente que me ayuda no la conozco, deben ser fanáticos”.

Por último, Darío tomó el rol de mediador y expresó: “Yo los considero a todos jugadorazos, los quiero. Sé que jugaron los Bros siempre en equipo y creo que no modificaría mucho, el hecho de las oportunidades que pueda haber para llegar a la final, el hecho de elegir a Emma para que esté entre los cuatro. Yo creo que ya llegamos todos”.