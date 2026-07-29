Este martes Gran Hermano Generación Dorada tuvo un nuevo momento de tensión cuando Yanina Zilli atendió el teléfono dorado y recibió un beneficio que podía modificar el juego dentro de la casa.

Minutos después, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa para comunicarle cuál era el premio que había obtenido. Sin embargo, el beneficio también implicaba una importante consecuencia para la participante. "Dice quien atienda el teléfono dorado no podrá nominar mañana". Y agregó: "Esa es la parte fea, pero la parte buena es que vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana. Así que pensá en tu juego, en tu estrategia, en quién te conviene y quién no, que vaya a confesionario, de acuerdo a lo que intuyas".

Con esa decisión en sus manos, Zilli no dudó demasiado y eligió a Selva, una de las visitas que ingresó a la casa durante la última semana, para quitarle la posibilidad de nominar en la próxima gala. La determinación no pasó inadvertida para Selva, quien reaccionó inmediatamente al enterarse de que no podría participar de las nominaciones. "Con lo que amo nominar", se quejó Selva cundo la escuchó.

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Ante la reacción de la participante, Del Moro quiso conocer los motivos detrás de la elección de Zilli y le preguntó directamente por qué había decidido dejarla afuera de la próxima nominación. "No sé, por intuición, porque sé que intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme, intuyo que afuera no le gusto, simplemente por eso. Capaz que nada que ver, es lo que yo intuyo", le respondió Zilli. "Bueno, la dejamos que intuya, entonces", lanzó Selva.