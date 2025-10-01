Luego del Gran Premio de Azerbaiján, en el que Franco Colapinto terminó decimonoveno, el piloto argentino vuelve a correr este fin de semana en una nueva carrera de la Fórmula 1.

Este fin de semana se viene el GP de Singapur, uno de los circuitos callejeros tradicionales y con el condimento de que se disputa de noche.

Este condimento será favorable para los fanáticos argentinos del automovilismo ya que la carrera será en un horario cómodo para el país.

Horarios del Gran Premio de Singapur

Viernes

Práctica 1: 6.30

Práctica 2: 10.00

Sábado

Práctica 3: 6.30

Clasificación: 10.00

Domingo

Carrera: 9.00+

Cómo le fue a Colapinto en este circuito

En 2024, el piloto argentino había tenido un arranque prometedor desde la 12ª posición de largada y logró llegar a estar sexto durante la carrera.

Pero finalmente terminó decimoprimero, a nada de los puestos que suman puntos.