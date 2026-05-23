Franco Colapinto tuvo su mejor jornada del fin de semana en Montreal: remontó en la carrera Sprint, quedó a un paso de sumar puntos y luego clasificó décimo para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, un resultado que le permitirá largar entre los diez primeros en la prueba principal del domingo.

El argentino había comenzado el sábado desde el 13° puesto en la Sprint, luego de una clasificación condicionada por la falla eléctrica que le impidió participar con normalidad de los entrenamientos del viernes. Sin embargo, el Alpine respondió en carrera y Colapinto aprovechó una gran largada para avanzar dos lugares desde los primeros metros.

Con el correr de las vueltas, el piloto de Pilar continuó recortando posiciones y dejó atrás a Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz para quedar noveno. Sobre el cierre, intentó acercarse a Arvid Lindblad, quien ocupaba el último puesto que entregaba puntos, pero cruzó la meta a 1,9 segundos del corredor de Racing Bulls. “Casi un punto, me da un poco de bronca”, reconoció tras la carrera.

La Sprint quedó en manos de George Russell, quien encabezó el triunfo de Mercedes en el Circuito Gilles Villeneuve. Lando Norris finalizó segundo y Kimi Antonelli completó el podio, mientras que Lindblad, octavo, se quedó con el último punto disponible de la competencia corta.

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Horas más tarde, Colapinto volvió a mostrar un rendimiento sólido en la clasificación para la carrera principal. El argentino consiguió avanzar hasta la Q3 y cerró la sesión en el décimo lugar, con un tiempo de 1:13.875, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, que quedó eliminado en la Q2 y terminó 14°.

La pole position volvió a ser para Russell, que superó por apenas 68 milésimas a Antonelli y aseguró una primera fila completamente dominada por Mercedes. Colapinto, en tanto, partirá desde la quinta fila con la oportunidad de pelear por sus primeros puntos del fin de semana en un circuito donde Alpine logró recuperar competitividad después de un arranque condicionado por los problemas técnicos.