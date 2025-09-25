Un viaje de rutina terminó en un episodio de horror este miércoles por la tarde. A bordo de un colectivo interurbano que partía desde Rosario hacia el cordón industrial, un hombre intentó abusar de una menor de 15 años, pero la rápida reacción de los pasajeros impidió que el ataque se consumara.

El hecho ocurrió en Granadero Baigorria, en la intersección de avenida San Martín y Roca. Según relataron testigos, el sospechoso había subido minutos antes en la zona de plaza Sarmiento, en pleno centro rosarino. Fue durante el trayecto que intentó someter a la adolescente, desatando gritos de auxilio y el repudio generalizado de los ocupantes del colectivo.

Los pasajeros no dudaron en intervenir: redujeron al agresor, lo retuvieron en el piso de la unidad y aguardaron la llegada de la Policía. El operativo terminó con la detención inmediata del hombre, que fue trasladado a la seccional local bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Uno de los agentes que participó del procedimiento dejó entrever que no era la primera vez que el acusado protagonizaba un episodio de estas características. “Es el mismo de siempre”, expresó aludiendo a los antecedentes que el detenido tendría en causas similares.

La víctima, en estado de shock y con una crisis de llanto, recibió contención de parte de los pasajeros y esperaba asistencia médica. La tensión en la unidad fue absoluta hasta que el personal policial concretó el traslado del sospechoso.

El caso se suma a una serie de episodios recientes que generan alarma entre los usuarios del transporte público en la región, donde cada vez más pasajeros se convierten en protagonistas involuntarios de situaciones violentas y deben intervenir para evitar