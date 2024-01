En medio de una semana compleja para Javier Milei, entre el paro general y la desvinculación de Guillermo Ferraro como Ministro de Infraestructura, Amalia Granata se sumó a las criticas al presidente.

La diputada provincial no se quedó callada y profundizó su reprobación: "Si no, cerrá el Congreso, ponete una corona y sé un monarca", cruzó Granata a Milei en sus declaraciones.

Puede interesarte

Las principales críticas de la ex-panelista de televisión apuntan a la falta de diálogo que mantiene el Gobierno nacional con las provincias.

"Si bien yo apoyé su candidatura durante toda la campaña, me parece que este gobierno no está encontrando la forma de comunicarse con las instituciones, el Congreso y diputados", comenzó la legisladora por la provincia de Santa Fe.

Luego, Granata fue contundente: "Vivimos en una república y tenemos un Congreso que funciona. Si no, cerrá el congreso, ponete una corona y sé un monarca".

El diálogo con las provincias y la intención de Milei arrogarse facultades legislativas fueron los dos puntos más criticados por la ex-panelista: "Acá hay instituciones y gobernadores con los cuales hay que sentarse a charlar, te guste o no la forma de gobernar su provincia".

Las declaraciones de Granata se dan en el marco del mensaje que emitió Luis Caputo a las provincias, en el que aseguró que en caso de no aprobarse la Ley Ómnibus se revisarán las partidas y "el ajuste será mayor".

Granata también apuntó fuerte contra Luis Caputo. La legisladora declaró que: "Cuando vi el tuit de Caputo pensé que era un meme. No es un tema de capricho, 'si no votás te vacío...' Si no tenés esa sensibilidad social, que no te das cuenta de lo que está viviendo la gente, se va a hacer muy difícil. Falta empatía y no tanta teoría", opinó.