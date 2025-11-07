Un violento siniestro vial se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 242, en la intersección con el acceso a Puerto Yeruá, departamento Concordia.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:25, en momentos en que se desataba un fuerte temporal de lluvia y viento en la zona. Por causas que se investigan, un camión impactó contra una camioneta Jeep Grand Cherokee cuando el vehículo de menor porte intentaba ingresar a la autovía.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta quedó atrapado entre los hierros del rodado y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios, que trabajó durante varios minutos para liberarlo.

La camioneta era conducida por un hombre de 35 años, oriundo de Estancia Grande, quien viajaba acompañado por dos personas más, mientras que el camión Mercedes Benz era guiado por un ciudadano de 58 años, domiciliado en Virrey Ceballos, provincia de Buenos Aires.

El conductor de la Jeep resultó con heridas de consideración y fue trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para recibir atención médica.

“El chofer quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser asistido por bomberos y personal de emergencias. Los acompañantes presentaban lesiones leves”, detallaron voceros policiales.

Los otros dos ocupantes de la camioneta no revistieron heridas de gravedad, mientras que el chofer del camión salió ileso.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Concordia, personal policial de la jurisdicción de Puerto Yeruá, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, y equipos de emergencias médicas, que coordinaron el rescate en medio de la tormenta.

El tránsito se mantuvo reducido mientras se realizaban las tareas de auxilio y la posterior remoción de los vehículos siniestrados.

La Fiscalía en turno dispuso las pericias correspondientes para determinar las causas del impacto, aunque las condiciones meteorológicas y la baja visibilidad serían factores determinantes del choque.