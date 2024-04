"Hoy se han llevado a un amigo preso injustamente": así comienza la declaración de un joven tucumano con una grave acusación. Entre el llanto y la voz quebrada, el usuario @aguus_benitez22 denunció a un local gastronómico de la provincia.

"Laburo de lunes a lunes. Me dan un descanso de lunes a jueves. Vengo a cumplir todo lo que pido y no nos pueden pagar hoy como corresponde", arrancó el denunciante. Con indignación, afirmó que se llevaron a su amigo preso "en sus narices", sin poder hacer nada.

Según las declaraciones del denunciante, el local los mandó "a la casa" sin cobrar el sueldo que les correspondía. "Él reclama por la plata que no le querían pagar. Nosotros no laburamos gratis para nadie, nosotros venimos por necesidad. Esas cosas no se hacen", expresó.

Tras el reclamo por el pago correspondiente, la policía habría detenido al compañero del joven. "Quiero que se vean esas cámaras, quiero que mi amigo salga de ahí porque se lo han llevado esposado", concluyó el joven en el final del video.

Unas horas después, el joven volvió a realizar un descargo a través de su cuenta de Instagram. "Por favor, compartan. Que vean las cámaras del local porque está todo grabado. Quiero que mi amigo salga, si él labura, no roba", es su pedido.

Puede interesarte

Rápidamente, la denuncia se viralizó a través de las redes sociales y desató la indignación de los usuarios. Al final del texto con el que acompañó su video, el joven precisó cuál es el local implicado en la polémica: "Yo trabajo en Rocket Plaza Independencia, o trabajaba, porque seguro ya me corrieron".

El empleado detenido tomó las redes sociales para dar su versión de los hechos.

A través de una historia de Instagram, expresó: "Quería aclarar que ayer sucedió un mal entendido. Una pelea con otro compañero que terminó con la policía de por medio. Yo no estaba en mis cabales y terminó mal". Además, el empleado afirmó que trabaja en el local gastronómico desde hace 2 años y medio y que la empresa siempre actuó de manera correcta, incluso brindando ayuda cuando fue necesario".

La respuesta del joven que fue detenido en un local gastronómico

Por el momento, el local gastronómico no se expresó ante lo sucedido.