El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

Un video que lo compromete

El material fue difundido este lunes por Canal 9 y rápidamente generó fuertes críticas. En el video se ve una reunión entre Moretti y la madre de un juvenil, en la que se negocia el pago de una suma de dinero a cambio de asegurarle un lugar en el club. Esto habría sucedido a mediados del 2024.

Durante la charla, la mujer le dice al dirigente: "No es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema". Ante la propuesta de entregar primero 10 mil dólares, Moretti es terminante: "25 mil... La idea es que estén antes". La mujer accede, pero le suplica: "Al chico fichámelo".

"Moretti":

La entrega del dinero

En la segunda parte del informe aparece la cámara oculta: una escena registrada en una oficina, donde la madre del jugador le entrega a Moretti 20 mil dólares. A pesar de la insistencia para que cuente los billetes, el presidente guarda rápidamente el dinero en su saco.

La reunión continúa con una charla informal sobre el rendimiento de los juveniles. “¿Cómo está el nene?”, pregunta Moretti, mientras habla de las restricciones que muchos chicos adoptan para rendir mejor en el club.

En la grabación también aparece un funcionario que fue recientemente despedido por el Gobierno nacional: Francisco Carlos Sánchez Gamino. Ocupaba el cargo de director de Estudios para el Desarrollo Nacional en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Algunos medios intentaron comunicarse con Marcelo Moretti, pero hasta el momento no se obtuvo respuestas. El escándalo sacude a San Lorenzo y podría tener consecuencias judiciales y deportivas.