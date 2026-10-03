Graves inundaciones en España dejaron al menos un muerto y cinco desaparecidos
Una fuerte tormenta provocó inundaciones devastadoras en la localidad de Madrigueras, donde una mujer de 102 años falleció y cinco personas permanecen desaparecidas tras el paso de una riada.
Un temporal de gran intensidad azotó la localidad de Madrigueras, en la provincia de Albacete, España, provocando graves inundaciones que transformaron las calles en ríos de lodo. La fuerza del agua arrastró vehículos, inundó viviendas y dejó un saldo trágico de una mujer de 102 años fallecida, quien fue hallada sin vida en una casa de planta baja.
Según los reportes oficiales, los equipos de rescate lograron asistir a 88 personas, mientras que otras cinco permanecen desaparecidas. La emergencia movilizó un amplio operativo de seguridad y asistencia tras recibirse más de 100 avisos por daños materiales y personas atrapadas. En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó los 50 centímetros, obligando a los equipos de emergencia a realizar múltiples rescates, incluso de un vehículo de bomberos que fue arrastrado por la corriente.
La Guardia Civil de Albacete emitió un comunicado urgente para solicitar a la población que evite desplazamientos y extreme las precauciones. Las autoridades señalaron:
Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos.
Ante el riesgo, recomendaron a los ciudadanos refugiarse en plantas superiores.
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Como consecuencia de la catástrofe, se dispuso el corte de tres carreteras de acceso a la localidad: la CM-316, la CM-3222a y la AB-105. El temporal también afectó a otras zonas de Castilla-La Mancha, registrándose un total de 276 incidentes en la región, de los cuales 170 ocurrieron en la provincia de Albacete. Las tareas de rescate y asistencia continúan desplegadas mientras persiste la preocupación por los daños ocasionados.