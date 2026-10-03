Un temporal de gran intensidad azotó la localidad de Madrigueras, en la provincia de Albacete, España, provocando graves inundaciones que transformaron las calles en ríos de lodo. La fuerza del agua arrastró vehículos, inundó viviendas y dejó un saldo trágico de una mujer de 102 años fallecida, quien fue hallada sin vida en una casa de planta baja.

🇪🇸 | Una potente riada provocada por tormentas torrenciales inundó las calles de Madrigueras, Albacete, anegando el municipio con medio metro de agua. La corriente arrastró vehículos y dejó más de un centenar de incidencias. pic.twitter.com/2yXHXl4bAr — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 2, 2026

Según los reportes oficiales, los equipos de rescate lograron asistir a 88 personas, mientras que otras cinco permanecen desaparecidas. La emergencia movilizó un amplio operativo de seguridad y asistencia tras recibirse más de 100 avisos por daños materiales y personas atrapadas. En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó los 50 centímetros, obligando a los equipos de emergencia a realizar múltiples rescates, incluso de un vehículo de bomberos que fue arrastrado por la corriente.

A 102-year-old woman died yesterday, and about 90 people were rescued after a flash flood hit Madrigueras, Albacete, Spain.



5.6 inches of rain fell in just 2½ hours.



I’m sure it's just a complete coincidence that these "once-in-a-century" floods are now happening every other… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 3, 2026

La Guardia Civil de Albacete emitió un comunicado urgente para solicitar a la población que evite desplazamientos y extreme las precauciones. Las autoridades señalaron:

Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos.

Ante el riesgo, recomendaron a los ciudadanos refugiarse en plantas superiores.

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Como consecuencia de la catástrofe, se dispuso el corte de tres carreteras de acceso a la localidad: la CM-316, la CM-3222a y la AB-105. El temporal también afectó a otras zonas de Castilla-La Mancha, registrándose un total de 276 incidentes en la región, de los cuales 170 ocurrieron en la provincia de Albacete. Las tareas de rescate y asistencia continúan desplegadas mientras persiste la preocupación por los daños ocasionados.