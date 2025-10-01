Un episodio de violencia de género sacudió a la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, luego de que efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieran ayer martes a un hombre señalado por intentar asesinar a su pareja a puñaladas.

El ataque ocurrió en una vivienda de la zona, donde la víctima, una mujer de 51 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La gravedad del caso activó un rápido despliegue policial y sanitario. Tras recibir el alerta, personal del hospital Balestrini de Ciudad Evita recibió a la mujer, quien permanece internada en estado delicado con pronóstico reservado, debido a que presentaba lesiones de gravedad, principalmente en el tórax y abdomen, producto de varias heridas punzocortantes.

Puede interesarte

Según quedó consignado en la denuncia, fueron familiares de la mujer quienes dieron aviso a las autoridades y expusieron la relación de pareja existente con el presunto agresor. Esto permitió orientar la investigación y coordinar una búsqueda en los alrededores, que culminó horas más tarde con la detención del sospechoso.

Según informó el medio local, el presunto agresor fue localizado y arrestado en un operativo desplegado en el barrio por personal de la comisaría local. En el procedimiento, se secuestraron elementos que analizará la Justicia para incorporar a la causa.

La investigación está catalogada como “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y lesiones”. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Especializada del Departamento Judicial de La Matanza, desde donde se ordenaron diligencias urgentes y el análisis de las pruebas recabadas.

Puede interesarte

En paralelo, los investigadores intentan determinar los antecedentes de la pareja y si existían denuncias o episodios previos de violencia en la relación. Las tareas de investigación incluyen la toma de declaración a testigos, el análisis de rastros en la vivienda y la revisión médica de los informes periciales.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde permanece incomunicado y a la espera de su audiencia indagatoria prevista para los próximos días. Las autoridades judiciales evalúan pedir la prisión preventiva del acusado, dado el riesgo procesal y el tipo de delito investigado.