Griselda Siciliani asistió a la obra Caer y levantarse, protagonizada por Luciano Castro, y en una entrevista con Desayuno Americano habló abiertamente sobre su relación con el actor. La protagonista de Envidiosa sorprendió al contar que Castro le propuso casamiento en múltiples ocasiones: “Me propuso mil veces, sí”.

Cuando le preguntaron por qué aún no conviven ni planean formalizar, Siciliani fue tajante: “No, no me gusta, no es algo que disfruto. Ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir, no me gusta, no quiero”.

Aunque sus posturas sobre el amor tradicional difieren, aseguró que la relación marcha muy bien: “Nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”.

Sobre la posibilidad de casarse, insistió en que no es una meta para ella: “No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida... Le digo que si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada, sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.