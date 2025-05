Una jornada de tensión se vivió este miércoles a la noche en el estadio cubierto leproso: el oficialismo buscaba la adhesión de los socios y no lo consiguió. Sí se designó a la comisión electoral pero no se llegó a votar el nuevo predio en Pérez

Una multitudinaria y caldeada asamblea de socios se desarrolló este miércoles por la noche en el estadio cubierto de Newell's, con varios puntos polémicos en el debate y tras un año de malos resultados deportivos.

El primer punto era la aprobación o no del presupuesto, luego la conformación de la junta electoral para las próximas elecciones a realizarse a fin de año y, finalmente, uno de los temas que generaba controversia era la intención del oficialismo de comprar unos terrenos en la localidad de Pérez: "Con casi mil personas en el estadio cubierto, se rechazó el presupuesto", contó en Radio 2 el periodista Julián Martín.

Puede interesarte

Pero más tarde, todo se desmadró: fue "cuando Astore se designó como presidente de la asamblea extraordinaria" y entonces "varios socios se acercaron a la mesa, hubo golpes de puños y sillas en el aire", señaló la misma fuente desde el lugar.

Si bien se logró designar a la comisión electoral, no se llegó a votar la compra de un nuevo predio en la ciudad vecina de Pérez.

INCIDENTES Y CLIMA CALIENTE EN LA ASAMBLEA DE NEWELL'S



La reunión, que tuvo lugar en el club, debió ser suspendida por golpes y empujones entre los presentes. pic.twitter.com/obZ9KhNKE6 — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2025

Más de 900 socios se acercaron hasta el parque Independencia para votar y sobre todo para discutir el modo de conducción de la actual comisión directiva. Hubo largas filas desde temprano, incluso algunos socios se quejaron de que la asamblea comenzó cerca de las 19, con cerca de 100 socios aún fuera del recinto.

Según manifestaron algunas fuentes, ya que la prensa no podía ingresar al recinto debido a que el estatuto no lo permite, desde el inicio hubo cruces fuertes entre representantes de la oposición y el presidente Ignacio Astore.

Algunos socios denunciaron que no los dejaron ingresar y que hubo muchos que se quedaron afuera, entre ellos, Gustavo Botti, hijo del expresidente rojinegro Armando Botti, que aseguró que no la policía no lo dejó pasar.

Puede interesarte

Esta asamblea se dio en un momento de una tensa calma, pero luego de aquella toma del club por parte de algunos hinchas, que generó hasta la "promesa" de adelantar las elecciones, cosa que finalmente no dará.

Por todo ello, un fuerte operativo policial se desarrollaba hasta tarde en las puertas del club. Incluso, dentro del predio, se vio a algunas personas de seguridad privada, que protegían a quienes llevaban adelante la Asamblea.

Así será la junta electoral



Un grupo de socios que tuvo a su cargo los procesos electorales 2016 y 2021 volvió a presentarse con la pretensión de estar presentes en los próximos comicios y fueron elegidos: los miembros serán Germán Sthali, Eduardo Arichuluaga y Lisandro Coronato.