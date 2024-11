La creadora de contenido Caro Trippar compartió en redes sociales los resultados de su experimento. Cuatro años atrás, compró hamburguesas con papas de dos cadenas reconocidas de comida rápida y las guardó para ver qué sucedía con estos alimentos.

"Exactamente, el 21 de septiembre de 2020, fui a McDonald's a comprar una hamburguesa, esta es la bolsa. La tengo guardada hace cuatro años para ver si se descomponía o no", explicó la argentina.

La mujer, con guantes en las manos, reveló que tuvo la idea después de ver a una señora en TikTok que había hecho lo mismo, pero por 20 años.

Además de esto, mostró la bolsa con otra hamburguesa de Burger King. A diferencia de la de McDonald's, esta la compró en 2022.

¿Qué pasó con las hamburguesas cuatro años después?

La creadora de contenido sacó los alimentos del talego para ver cómo lucían cuatro años después. La primera, una hamburguesa clásica con queso de McDonald's se veía exactamente igual a una fresca. No tenía rastros de moho, hongos ni cualquier otro indicio de descomposición.

"No se descompuso, está dura, pero no se descompuso", afirmó la 'influencer'.

Luego, sacó las papas y lucían bien. Lo mismo pasó con el combo de Burger King y no pudo ocultar su sorpresa ante los resultados: "No se descompuso, chicos, ¿qué le ponen a esto?".

A pesar de lo que descubrió, la argentina dijo que ella seguiría frecuentando estas cadenas de comida rápida. Incluso, había ido a comer varias veces después de su experimento.

"¿Comerías? Yo sigo comiendo, no saben todas las veces que volví a McDonald's y Burger King sabiendo que ninguna de las dos hamburguesas se descompuso. Pero bueno, me da igual. Ahí están para que sean conscientes de lo que comen, por lo menos", concluyó.

Su publicación rápidamente se hizo viral en Instagram con más de 21 millones de reproducciones y más de 450 mil 'me gusta'. Los internautas no dudaron en expresar sus opiniones y posibles explicaciones en los comentarios.

"Respuesta simple: sal. El contenido de sal es lo suficientemente alto como para impedir el crecimiento de bacterias. Es por esto que en la antigüedad la sal era tan valiosa, pues se usaba para preservar los alimentos", "No sé descompone porque no tiene humedad, si lo dejas en la bolsa, es de papel y esta absorbe la humedad, de hecho el producto ya tiene poca humedad por su forma de cocinarse" y "¿Sí sabes que las bacterias para crecer requieren condiciones específicas de temperatura y humedad, las cuales no están presentes en esas hamburguesas?", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.