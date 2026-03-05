Guido Süller volvió a aparecer en los medios y sorprendió al mostrarse con una venda blanca cubriendo parte de su nariz y su boca, tras haberse hecho un lifting de labios para el cual tuvo de referencia a Val Kilmer, el actor Batman (1995) y Top Gun (1986).

El ex comisario a bordo cumplirá 65 años en mayo de este año y detalló que se hizo esta nueva cirugía estética para revertir cambios físicos que se dieron por el paso del tiempo.

Guido Süller saldría con Andrea del Boca solo por la fama… nada más.

Menos mal que lo aclaró.

En un video que hizo para Instagram junto al Dr Garone (el mismo que le hizo la rinoplastia a Juliana "Furia" Scaglione), el mediático contó que decidió operarse luego de medirse la distancia que había entre su labio superior y la nariz.

“No se me veían los dientes de arriba. Tengo muy larga la distancia de la nariz al labio superior y se me hizo para abajo”, detalló Suller.

En la noche del martes 3 de marzo, el ex Susano apareció en un móvil de LAM (América) como invitado para hablar sobre Yanina Zilli, participante de Gran Hermano: Generación Dorada, que acaba de cumplir 60 años.

Guido Suller en LAM (América). Reveló que llevó al quirofano del doctor una foto de Val Kilmer como referencia. Foto: Captura TV.

En esa oportunidad, Guido causó la sorpresa del piso del programa de Ángel de Brito cuando se conectó a la videollamada y apareció con una venda blanca pegada entre los orificios de la nariz y la boca.

“Yo tenía un defecto que ignoraba, entonces empecé a ver ‘tapes’ donde tenía una linda sonrisa y lindos dientes y dije ‘No se me ven más, ¿qué pasó?’”, reveló Suller en comunicación con el conductor y sus angelitas.

Desde el piso del programa señalaron el parecido de Guido con un actor estadounidense recientemente fallecido: "Quedaste igual a Val Kilmer".

La publicación de Instagram en donde Guido explica la cirugía que se hizo. Foto: Captura In

“Le pasé fotos de Val Kilmer al cirujano”, confirmó el mediático. “En realidad no me hice ni la nariz ni la boca, acorté la distancia. Me levantaron el labio…”, explicó.